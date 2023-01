Ein einziger Vortrag soll Auslöser dafür gewesen sein, dass die Professorin in die Berliner Spitzenpolitik wechselt. Einen zentralen Unterschied der beiden Sphären hat Sabine Döring schon vor Dienstantritt erlebt: In ihrem universitären Metier waren Zeitsouveränität und damit die Freiräume zum Denken groß, im neuen ist sie durchgetaktet vom ersten Tag an.