So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat es dieser Tage nicht leicht. Mehr als 2.500 Wissenschaftler fordern in einem offenen Brief ihren Rücktritt. Der Grund: Die Ministerin hatte prüfen lassen, ob man Wissenschaftlern Fördermittel entziehen könne. Anlass für diese Prüfung war eine Solidaritätsadresse zahlreicher Akademiker der Freien Universität Berlin. Sie griffen ihre Universitätsleitung scharf an. Diese hätte mit der polizeilichen Räumung eines Protest-Camps ihre Pflichten zur „dialogischen und gewaltfreien Lösung“ der Situation „verletzt“.

Die Hochschullehrer verteidigten das Recht auf freie Meinungsäußerung ihrer Studenten und darauf, zu diesem Zweck auch das Unigelände zu besetzen. „Wir fordern die Berliner Universitätsleitungen auf, von Polizeieinsätzen gegen ihre eigenen Studierenden ebenso wie von weiterer strafrechtlicher Verfolgung abzusehen“, heißt es in dem Schreiben.