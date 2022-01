„Augenblick, ich muss da noch kurz einen Satz sagen“, bittet Bettina Stark-Watzinger, während sie über Corona, Studenten und Orchideen als Büroschmuck spricht. Ein kurzer Blick auf den Monitor am Schreibtisch, Gemurmel, doch dann ist die Online-Sitzung schon zu Ende. Es herrscht Hektik, die Regierungsbildung, die Sitzungen, alles läuft in „Überschallgeschwindigkeit“, wie sie sagt. Wenige Tage zuvor hat die FDP die Politikerin als Bundesministerin für Bildung und Forschung vorgeschlagen. Sie hält inne und sagt: „Ich habe Respekt vor dem Amt.“ Ein schöner Satz, demokratisch, nicht breitbeinig. Stark-Watzinger will eine Revolution in der Bildung anzetteln und den Liberalen ein neues Gesicht geben. Forsch, zukunftsgewandt, aber ohne soziale Kälte.

Die 53-Jährige ist die einzige Frau, die die Liberalen in die vordere Reihe gestellt haben. Sie kann sich im Parlament auch schon mal dem wortmächtigen Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki aus der eigenen Partei entgegenstellen, um gleich darauf die Regierung der großen Koalition zu brüskieren. Beifall und ein tobendes Plenum. „Ich mag es, wenn viel los ist“, sagt sie. Bis die Hessin 2017 in den Bundestag einzog, war sie kaufmännische Leiterin von SAFE, einem Forschungsinstitut, das heute zur Leibniz-Gesellschaft gehört. Dort lernte die Volkswirtin die Codes des Wissenschaftssystems kennen.