Jeder kennt diese mediale Unwucht und deshalb verwundert es, warum dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ein solcher Anfängerfehler unterlaufen konnte, als er im ZDF-Sommerinterview nicht länger ausschließen wollte, dass man sich mit der AfD in kommunalen Sachfragen unter Umständen verständigen müsse. Hat er wirklich vergessen, dass es in der Politik bisweilen wichtiger ist, was man nicht ausspricht, als das, was man sagt?