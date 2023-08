Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wie kommt man in einer Sackgasse weiter? Die Vernunft gebietet es, umzukehren und einen anderen Weg zum Ziel zu suchen. Doch Parteien sind offenkundig nicht immer vernünftige Akteure. Unter anderem auch deswegen, weil sie von Menschen geführt werden, die möglicherweise nicht ganz und gar im langfristigen Interesse der Partei, geschweige denn des Landes handeln.

Und, um im Bild zu bleiben, weil das Umkehren in einer Sackgasse immer auch mit dem Eingeständnis von Fehlern oder gar Orientierungslosigkeit zu tun hat. Und dieses Eingeständis ist schon vor sich selbst manchmal bitter, aber umso schmerzhafter ist es, wenn die Öffentlichkeit dabei zusehen kann. Also wählt manch einer lieber die Methode Augen zu und durch, in der Hoffnung, dass die Fahrt bis zum endgültigen Ende der Straße noch sehr lange dauert und sich am Ende irgendwo doch noch ein bisher übersehener Durchschlupf auftut.

Eine womöglich bald 20-Prozentpartei

In einer entsprechenden Lage befinden sich die Unionsparteien angesichts der sogenannten Brandmauer zur AfD. Und da die CDU nicht irgendeine Partei, sondern die traditionelle Regierungspartei jenseits der politischen Linken ist, steckt eben nicht nur sie in der Sackgasse, sondern letztlich das gesamte Parteiensystem (nicht zu verwechseln mit dem politischen System oder gar dem Grundgesetz der Bundesrepublik, mit dem sich die Parteien oft selbst gleichsetzen).

Eine womöglich bald 20-Prozentpartei, die in mehreren Bundesländern demnächst die stärkste Kraft sein könnte, hinter eine Brandmauer der absoluten Kooperationsverweigerung zu verbannen, das bedeutet in letzter Konsequenz nichts anderes als dass sich die Parteien diesseits dieser Mauer selbst zwingen, im Zweifelsfalle übergroße Koalitionen zu bilden, sodass der im Namen der Alternative für Deutschland steckende Selbstanspruch, die einzige echte Opposition zu sein, zumindest scheinbar bestätigt wird.

Krise des Parteiensystems

Diese Krise des Parteiensystems, die sich mit den erwartbaren künftigen Wahlerfolgen der AfD verschärft, ist übrigens schon lange vor dem Aufkommen der AfD und der akuten sachpolitischen Krisen (Euro/Schulden, Migration, Corona, Energie/Heizung und so weiter) angelegt, nämlich dadurch, dass die beiden Unionsparteien im Gegensatz zu vergleichbaren Kräften in Frankreich und anderen Ländern einen Doppelanspruch haben.

Einerseits wollen sie eine Mitte-Partei sein, die deshalb seit Jahrzehnten schon jede Selbstzuschreibung, die das Wörtchen „rechts“ enthält, ablehnen (auch bei „konservativ“ rümpft das Unions-Establishment meist pikiert die Nase). Andererseits wollen sie aber auch den alten wahltaktischen Anspruch aus der Strauß-Ära aufrechterhalten, dass es rechts von ihnen keine legitime Partei geben könne oder jedenfalls sollte. Die Bundesrepublik soll offenbar eine Demokratie mit einer Linken und einer Mitte sein, während alles Rechte zu einer Eiswüste der Verdammten erklärt wird, wodurch wiederum die Definition von „rechts“ zum eigentlichen Machtkern des politisch-medialen Betriebes wird.

Ein Kontaktverbot mit Folgen

Die Erfinderin der Brandmauer ist Angela Merkel, auch wenn der Begriff im Zusammenhang mit der AfD nicht von ihr stammt, sondern ironischerweise von dem längst ausgetretenen früheren AfD-Mitglied Hans-Olaf Henkel mit Bezug auf „rechtes Gedankengut“ innerhalb der AfD.

Aber es waren Merkel und die in der zweiten Hälfte ihrer Regierungszeit tonangebenden Leute in der Union, die sofort nach der Gründung und den ersten Wahlerfolgen der damals noch von einem früheren Welt-Redakteur, einer Unternehmerin und einem Ökonomie-Professor geführten AfD die Parole ausgaben, dass zunächst nicht einmal über und vor allem nicht mit dieser Partei gesprochen werden dürfe. Vielleicht hat dieses Kontaktverbot den Aufstieg der AfD verzögert, verhindert jedenfalls hat sie ihn nicht. Und dass es der CDU insgesamt mittel- oder gar langfristig genutzt hat, kann man anhand der Wahlergebnisse seither sehr bezweifeln.

„Wir schaffen das“

Vertan wurde damals, in der frühen AfD-Phase, jedenfalls die Chance, diese neue Partei tatsächlich obsolet zu machen (wie es mit den Republikanern und anderen Rechtsaußen-Parteien zuvor gelang), indem die Anliegen ihrer Wähler von den Unionsparteien selbst bedient würden. Das hätte nichts anderes als eine Abkehr von Merkels Machttaktik der asymetrischen Desensibilisierung notwendig gemacht.

Aber auf dieser, nämlich der Preisgabe so gut wie aller politischer Positionen der alten Union zugunsten der ungestörten Koalitionsfähigkeit mit SPD und Grünen, gipfelnd in Atomausstieg/Energiewende 2011 und schließlich endgültig im grenzenlosen „Wir schaffen das“ von 2015, beruhte schließlich Merkels Geheimnis des Machterhalts durch neue Koalitionsoptionen und das Kleinhalten parteiinterner Konkurrenten. Darum ging es ihr, und nicht um das langfristige Schicksal der Union. Und darum war es in ihrem Interesse, schon die frühe, noch nicht radikalisierte AfD zur Partei der Unberührbaren zu erklären.

Die Chance, die AfD zu einem neuen potentiellen Koalitionspartner zu erziehen, so dass sie also eine „brauchbare“ Partei werden würde, wie es der einstige CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf, erwartete, wurde damit vertan. Für die Radikalisierung der AfD sind natürlich in erster Linie die Radikalen selbst verantwortlich, aber die Union hat gemeinsam mit den anderen etablierten Parteien und dem Großteil der Presseöffentlichkeit viel dazu beigetragen, den Stand von Leuten wie Bernd Lucke oder Hans-Olaf Henkel in der Frühphase der AfD zu schwächen und damit die Radikalen intern zu stärken, die heute die Partei eindeutig dominieren.



Dass die anderen Parteien links der Mitte die Brandmauer gegen die AfD seither mit großem Erfolg nutzen, um allzu grundlegende Kritik aus der Union an ihren eigenen Projekten vor allem in der Klima-, Energie-und Migrationspolitik, aber nicht zuletzt auch Gesellschaftspolitik kurz zu halten, konnte eigentlich niemanden überraschen. Erstaunlich ist allerdings immer wieder, wie willig sich die Unionsparteien an diesem Nasenring durch die politmediale Manege ziehen lassen, wann immer ihre Kritik an diesen Projekten auch nur im entferntesten jener aus der AfD zu ähneln droht. Das zeigt vor allem eines: wie gering das politische Selbstbewusstsein der Unionsparteien ist.

Ein Mittel der Disziplinierung

Die eigentlichen Profiteure der Brandmauer sind also weniger auf der Ebene der Partei-Wahlergebnisse auszumachen (da könnte man womöglich mittlerweile vor allem die AfD zu den Profiteuren rechnen), sondern eher auf der Ebene des politischmedialen Diskurses einerseits und innerparteilicher Machtkämpfe in der Union andererseits (aber teilweise auch in den linken Parteien, wie die Schicksale von Boris Palmer und Sahra Wagenknecht zeigen).

Die Brandmauer war für Merkel ein Mittel der Disziplinierung unzufriedener, murrender Parteifreunde. Und dieses Mittel nutzen ihre Lehrlinge innerhalb der Partei auch weiterhin. Wie die letzten Wochen zeigen, sogar gegen den eigenen Parteivorsitzenden. Das effektivste Mittel, einen missliebigen Parteifreund zu beschädigen und negative Presse heraufzubeschwören, ist das Verdikt der AfD-Nähe oder auch nur die Unterstellung, das Dogma der Brandmauer mit zu wenig Inbrunst zu verfolgen.

Wut und Resignation beim Bürger

Das ursprüngliche, angebliche Ziel, die AfD durch Isolierung auszutrocknen oder sie auch nur, wie Merz es versprach, zu halbieren, haben die jetzt in den Ländern regierenden und ins Kanzleramt drängenden CDU-Politiker in Düsseldorf, Wiesbaden oder Kiel längst aufgegeben, wenn sie es denn je überhaupt hatten. Für diese durch Merkels Machtpragmatik geprägten Männer gehört die Existenz der AfD zu den Gegebenheiten des Betriebes, in dem sie nach ganz oben streben.

Genauso gehört für sie zu diesen unantastbaren Gegebenheiten, dass die CDU nicht mitzureden hat, wenn es um die Defintionshoheit geht über das, was rechts und damit öffentlich skandalisierbar ist. Dass die Unionsparteien damit einen wirklich grundlegenden politischen Gestaltungsanmspruch, der von den Transformationsplänen der Grünen grundlegend abweicht, gar nicht erheben können, scheint sie nicht zu interessieren.

Das ist womöglich der entscheidende Unterschied zu Politikern wie Robert Habeck, der bei aller Dilletanz im Konkreten eben diesen Anspruch hat und daher bei seinen Anhängern glaubwürdiger erscheint als ein Unionspolitiker wie Hendrik Wüst, der zu Anfang seiner Karriere 2007 noch versuchte, programmatisch konservativ zu erscheinen, aber 2022 im NZZ-Interview lachte, als er darauf angesprochen wurde.

Weniger über die AfD reden

Fragt man Politiker dieser neuen ersten Garde der CDU-Spitzenpolitik nach Wegen, die AfD klein zu halten, fällt ihnen vor allem das Mittel ein, das Merkel seinerzeit empfahl: Weniger über die AfD reden. Die tiefe Enttäuschung vieler Bürger über den gesamten etablierten Politikbetrieb diesseits der Brandmauer, das Empfinden des Niedergangs des eigenen Landes, des Verlustes der bisherigen Sicherheiten, die weit über die Anhängerschaft der AfD hinausreichende „tiefe Resignation gegenüber der Politik und unseren Zukunftsmöglichkeiten“, die die jüngste Rheingold-Studie feststellt: all das wird von diesen Machtpragmatikern vielleicht wahrgenommen – aber nicht als politischer Handlungsauftrag.

Die Wut der AfD-Wähler wird entweder als akute Empörung über das Heizungsgesetz banalisiert oder als eine Tatsache akzeptiert, an der man nichts ändern kann oder will, weil man die Kompetenz politischer Grundsatzentscheidungen nicht in der eigenen Partei sieht. Man kritisiert deswegen vor allem den Stil der Ampel-Politik und deren Gesetzgebungsdilettantismus. Fürs Grundsätzliche, also für das eigentlich Politische interessiert man sich nicht, weil die Zugänge zur Machtteilhabe auch in der Sackgasse noch zu finden sind, solange man sich selbst und den Mitfahrern nur eifrig genug einredet, sie sei eine Schnellstraße. Wie solche Illusionen enden, sollte eigentlich bekannt sein.