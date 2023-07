Der Pragmatismus der CDU zeigte sich in erster Linie darin, dass man den Spitzenkandidaten aufstellte, der die besten Chancen hatte, ganz unabhängig von der Frage, wie er in den eigenen Reihen beurteilt wird. So hielt die CDU an Kohl wie an Merkel fest, auch wenn es innerparteilich mehr als einmal kriselte. 2002 hatte die CDU ganz nüchtern der eigenen Vorsitzenden die Kanzlerkandidatur verwehrt, weil der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber den Demoskopen zufolge gegenüber Kanzler Schröder die besseren Aussichten hatte. Stoiber wurde zwar nicht Kanzler, holte aber ein respektables Ergebnis.