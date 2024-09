Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Was täte Israel bloß ohne die deutsche Außenministerin? Ohne die klugen und wohlabgewogenen Worte Annalena Baerbocks wüsste man in Jerusalem ja noch nicht einmal, was die eigenen Sicherheitsinteressen sind. Naiverweise war man dort davon ausgegangen, die Ausschaltung von Hassan Nasrallah, des Führers der libanesischen Hisbollah-Miliz, die über 50.000 gewaltbereite Kämpfer verfügt, Israel seit knapp einem Jahr unprovoziert mit Raketen beschießt und damit 60.000 Israelis aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben hat, liege im Sicherheitsinteresse Israels.

Die Tötung des Massenmörders Nasrallah müsste eigentlich auch bei notorischen Warnern vor Eskalationsspiralen auf Zustimmung stoßen, da Israel mit der Ausschaltung der Führungsspitze dieser Quasi-Armee ja gerade eine großangelegte Bodenoffensive im Nachbarland Libanon vermeiden will. Doch Annalena Baerbock weiß es besser. Im ARD-„Bericht aus Berlin“ sagte sie, nachdem der Tod Nasrallahs bestätigt wurde, wörtlich: