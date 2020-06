So erreichen Sie Hartmut Palmer:

Jörg Meuthen mag von einem Sieg sprechen. In Wahrheit ist er nur knapp einer Niederlage entronnen. Er hatte den Ausschluss des rechtsradikalen AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz aus der Partei betrieben und sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Mehrheit, die ihn am Wochenende vor einer Rüge wegen „parteischädigenden und zersetzenden Verhaltens“ bewahrte, war so dünn wie das Eis, auf dem er sich jetzt bewegt: 27 stimmten für, 23 gegen ihn. Hätten nur drei seiner Unterstützer die Seite gewechselt, wäre das Votum mit 26 zu 24 gegen ihn ausgefallen. Das Ergebnis zeigt: Die AfD ist gespalten, allen gegenteiligen Beteuerungen (auch des Parteichefs Meuthen) zum Trotz. Der rechtsradikale „Flügel“ um Björn Höcke und Kalbitz ist zwar noch nicht der ganze, aber mindestens der halbe Vogel.

Meuthens Niederlage, ein Sieg der innerparteilichen Demokratie

Schon das Urteil des Landgerichts Berlin, das der Abstimmung in Sachsen vorausging, war eine Niederlage für Meuthen, aber es war, so merkwürdig es bei dieser Partei klingen mag, ein Sieg der innerparteilichen Demokratie. Die Berliner Richter sind dem brandenburgische Parteivorsitzenden Kalbitz beigesprungen, nicht weil sie dessen politische Ansichten teilen, die spielten in dem Verfahren keine Rolle, sondern weil er, wie jedes andere Parteimitglied auch, Anspruch auf ein rechtsstaatliches Parteiausschluss-Verfahren hat.

Man kann ihn nicht einfach per Vorstandsbeschluss aus der Partei werfen. Ob er Mitglied bleiben kann oder nicht, entscheiden in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Parteioberen, sondern die dafür zuständigen Gremien der Landes- und Bundesschiedsgerichtsbarkeit.

Kalbitz bleibt Parteimitglied

Kalbitz bleibt also erst einmal Parteimitglied – und es ist mehr als fraglich, ob die Schiedskommissionen, die jetzt über Verbleib oder Rauswurf entscheiden, ihm tatsächlich die Rote Karte zeigen werden. Er wird wahrscheinlich bleiben dürfen. Auch aus diesem Grund ist das Urteil des Berliner Landgerichts zu begrüßen.

Es sorgt für Klarheit. Es zwingt die AfD, Farbe zu bekennen. Und es durchkreuzt die Absicht des Vorsitzenden Meuthen, die wahren Kräfteverhältnisse zu verschleiern. Die von ihm betriebene Entfernung des Herrn Kalbitz aus der AfD war der Versuch einer großangelegten Täuschung. Sie sollte die Illusion nähren, dass die konservativ-bürgerlichen Kräfte in dieser Partei die Oberhand haben. Sie haben es nicht, wie sich bald zeigen wird.

Das Spiel geht weiter und das Ende ist absehbar

Und noch eine Vorhersage kann man wagen: Die Tage des Co-Vorsitzenden Meuthen sind gezählt. Seine Gegner werden nichts unversucht lassen, ihn zu stürzen – und sei es über die Parteispendenaffäre, von der auch beim Konvent am Wochenende auffällig häufig die Rede war. 269.000 Euro soll die Partei für eine dubiose Spende zahlen, die Jörg Meuthen aus der Schweiz bekommen hat. Sein Versuch, dies gerichtlich abzuwehren, ist bereits gescheitert.

Es ist gut möglich, dass ihn seine parteiinternen Feinde daraus einen Strick drehen werden. Schon gibt es Stimmen, die fordern, Meuthen solle einen Teil der Strafe aus der eigenen Tasche bezahlen. Das Spiel geht weiter. Und das Ende ist absehbar.