Glücklicherweise ist Letztgenannter im Unterschied zu den Erstgenannten im Alter von 27 Jahren nicht von uns gegangen. Er hat auch sonst so gar nichts von den Größen des „Klubs der 27“, ist eher ihre Gegenfigur. Ein Gesicht wie ein kleiner Junge, steckt er in Anzügen, die vom Großvater stammen könnten, ordentlicher Seitenscheitel, Streberbrille, keine Drogen und so gar kein Rock’n’Roll.