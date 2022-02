Langsam, aber sicher löst der Ukrainekonflikt das Corona-Problem als nächste Großkrise ab – das hat sich im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz ebenso gezeigt, wie es sich derzeit in den Medien widerspiegelt. Man könnte hier auch von steigenden Talkshow-Inzidenzen reden, und so war es naheliegend, dass nach dem „Klassentreffen“ (Markus Söder) der Nato-Staaten am Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt auch Anne Will sich dem Thema Ukraine widmen würde. Diesmal unter der Überschrift: „Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?“ Teilnehmer waren an diesem Sonntagabend Constanze Stelzenmüller vom amerikanischen Thinktank Brookings, die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war mit einem Interview-Einspieler vertreten.

Den Auftakt machte Constanze Stelzenmüller mit ihrer Bestandsaufnahme, wonach russische Kampftruppen in großer Stärke an den Grenzen zur Ukraine stünden, die nach sämtlichen verfügbaren Geheimdiensterkenntnissen auf einen „sehr schnellen Einmarsch“ vorbereitet seien. Das heiße zwar nicht, dass dieser nun zwingend auch erfolgen müsse, doch sei das Risiko – auch das Risiko einer „Eskalation aus Versehen“ – in den vergangenen Tagen massiv gestiegen. Wie es nun weitergehe, sei allerdings schwer abzusehen.