Die vier Punkte für ein neues Verständnis von EU und Nato bestehen für Scholz zum ersten aus einem breiteren Verständnis von Sicherheit insgesamt; dieses müsse auch Aspekte wie Gesundheit, Klima und Cyberspace umfassen. Es gelte, neue Bedrohungsformen in den Blick zu nehmen, so Scholz, der sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich für eine besser ausgestattete Bundeswehr aussprach – dies sei man den Verbündeten schuldig. Als zweiten Punkt nannte er eine nüchterne „Analyse der Welt um uns herum“, und dass man sich künftig auf unterschiedliche globale Machtzentren einzustellen habe. Hierbei nahm er insbesondere China und Indien in den Blick, deren wirtschaftlicher und geopolitischer Wiederaufstieg völlig legitim sei, gleichwohl aber nicht dazu führen dürfe, dass universelle Regeln beiseitegeschoben würden. „Kein Land darf der Hinterhof eines anderen sein“, sagte Scholz, der für diesen Satz spontanen Applaus aus dem Publikum erhielt.