Was die russische Medienlandschaft betrifft, ist die demographische Disparität zwischen (zumeist staatlich geführten) Fernsehsendern und den Interessen der jüngeren Internetnutzer ein soziologisch besonders interessantes Phänomen. Während die älteren Russen vor allem fernsehen, informiert sich die politisch interessierte jüngere Generation vorwiegend aus Online-Quellen. Der hierzulande nicht zu Unrecht als „Chefpropagandist“ bekannte Dmitrij Kisseljow, selbst Jahrgang 1954, mobilisiert mit seinen antiwestlichen Tiraden auf Rossija Segodnja eher die noch in Sowjetzeiten kultivierten antiamerikanischen Ressentiments der betagten Fernsehzuschauer: Dass Russland seit dem Ende der Sowjetunion und nach dem Aufstieg Chinas nicht mehr der Global Player ist, der es früher war, kann leicht vergessen werden, wenn die verstaubte Rhetorik aus den Zeiten des Kalten Krieges ausgepackt wird. So war etwa, um ein weiteres Beispiel zu nennen, in der Sendung „Vesti“ in einem Kommentar der Moderatorin Margarita Simonjan jüngst von einem „Genozid“ der Ukrainer an der ethnisch russischen Bevölkerung in der Ostukraine die Rede – ein Gemeinplatz, den auch Putin in seinem letzten Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz aufgriff.

Außenpolitik? Aktive russische Internet-User haben andere Probleme Bei der jüngeren Generation verfängt diese Rhetorik allerdings kaum. Die interessiert sich nämlich kaum für außenpolitische Probleme: Für sie stehen innenpolitische Probleme weit oben auf der Agenda. So sind dem mit der Überschrift „Herausforderungen der Pandemie und die strategische Agenda für Staat und Gesellschaft“ betitelten Jahresrückblick des soziologischen Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften vom Dezember 2021 einige Daten zu entnehmen, die bei manchen westlichen Beobachtern womöglich Verwunderung auslösen könnten. Der auf 7% angesetzte Anteil der russischen Internet-User, die sich an Online-Debatten über gesellschaftliche und politische Fragen beteiligen, sorgt sich vor allem um die steigenden Lebensmittelpreise (45,5%), dicht gefolgt von der Furcht vor steigenden Preisen für Wohnraum und kommunale Dienstleistungen (37,5%). Das drittrelevanteste Thema ist Behördenwillkür und Korruption (31,1%). Nur 8% der Nutzer bereitet der internationale Terrorismus Sorgen, während der Konflikt zwischen Russland und Europa nur 6,3% der Nutzer beschäftigt. Und die ökonomischen Sanktionen des Westens gegen Russland kümmern fast niemanden (3,6%).