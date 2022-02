Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, und damit auch zwischen Russland und dem Westen, sind inzwischen gut dokumentiert. Russland hat Truppen an der Grenze zusammengezogen, die USA haben Einspruch erhoben, und die Verhandlungen zur Lösung des Problems sind ins Leere gelaufen, was die Möglichkeit einer Militäroperation aufkommen lässt. Eine Frage, die in den Schlagzeilen ignoriert wird, ist, ob die russische Bevölkerung tatsächlich einen Krieg will. Bislang scheint die Antwort ein klares Nein zu sein.

Russische Meinungsforschungsinstitute haben dies bestätigt. Laut einer Umfrage sind weniger als 5 Prozent der Russen bereit, sich an einem Krieg zu beteiligen. Tatsächlich verfolgen nur 20 Prozent der Russen das aktuelle Patt aufmerksam. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens argumentieren, dass Russland keinen Krieg braucht, da es keine wirkliche Bedrohung gibt, und dass die Bevölkerung einfach keine Lust hat zu kämpfen.

Es gibt viele Erklärungen dafür, warum dies so ist. Eine ist die Geographie. Obwohl der Großteil der russischen Bevölkerung auf der „europäischen“ Seite des Landes lebt, liegt der größte Teil des Territoriums auf der „asiatischen“ Seite. Es überrascht nicht, dass die Gefahr eines Krieges in der Ukraine im asiatischen Teil Russlands als geringe Sicherheitsbedrohung wahrgenommen wird. Für den Osten ist das Thema gewissermaßen aus den Augen, aus dem Sinn.

Russland ist ein multiethnischer Staat

Ein weiterer Faktor ist die Kultur. Russland ist ein multinationaler Staat, in dem mehr als 190 Ethnien und Nationalitäten in der überwiegend russischen Bevölkerung vertreten sind. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass sich viele Russen mit den unter ihnen lebenden Ukrainern identifizieren, anstatt sie als Feinde zu betrachten. Andere Nationalitäten, die keine historische und kulturelle Verbindung zur Ukraine haben, interessieren sich nicht wirklich für die Rückgewinnung russischer Grenzgebiete, so wichtig sie auch für die Regierung sein mag.

Dann gibt es noch einen wirtschaftlichen Aspekt. Krieg ist eine ressourcenintensive Angelegenheit, die als weit weniger dringlich angesehen wird, da die russische Wirtschaft stagniert, die Inflation steigt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ein Einkommen unter dem Landesdurchschnitt erzielt und auf staatlich gelenkte Projekte zur Verbesserung ihres Lebensstandards wartet. Es ist schwer für sie, sich für Geopolitik zu interessieren, wenn sie versuchen, über die Runden zu kommen.

Dennoch gibt es eine geopolitische Erklärung dafür, warum sich die Russen nicht so sehr für den Konflikt interessieren. Für sie ist er ein Problem unter vielen, kein existenzielles Thema. Sie sehen ihn durch das Prisma der westlich-russischen Spannungen, die für sie dem Kalten Krieg nur allzu ähnlich sind. Zwar geben viele Russen den USA und der Nato die Schuld an der derzeitigen Eskalation, doch diejenigen, die alt genug sind, um sich daran zu erinnern, wissen auch, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit verbundene Gebietsverlust zu vielen der heutigen Probleme Russlands beigetragen haben.

Sie verstehen, dass all diese jüngsten Ereignisse – die Festlegung der roten Linien durch Moskau, das erneute Engagement im ehemaligen sowjetischen Raum, die Auseinandersetzungen um Nord Stream 2, die Krise an der weißrussischen Grenze, die Nato-Übungen in Osteuropa, die ständige Androhung neuer Sanktionen, die Aufmerksamkeit Russlands für Kuba und Venezuela, die demonstrative Verlegung von Truppen von einem Teil Russlands in einen anderen sowie die Reduzierung der Gaslieferungen durch die Jamal-Gaspipeline – Versuche beider Seiten sind, die Möglichkeiten und Grenzen des jeweiligen Gegners zu testen.

Informations-Grundrauschen

In diesem Sinne ist der Ukraine-Konflikt nur ein Aspekt einer größeren Konfrontation zwischen den Interessen Russlands und des Westens. Für die meisten Amerikaner ist er ein relativ neues Thema. Für die meisten Russen ist es ein Thema, das sich seit 2014 entwickelt hat, seit dem Beginn der Feindseligkeiten in Donezk und Luhansk und der Annexion der Krim durch Russland, über der ein Jahr lang das Gerede vom Krieg schwebte. Für den durchschnittlichen russischen Bürger ist dies also nur ein Informations-Grundrauschen.

Was die Russen durchaus interessiert, ist die Frage, wie sich diese ganze Konfrontation auf ihren Lebensstandard auswirken wird. Sie sind besorgt über die Reaktion des Westens und damit über die Zukunft Russlands im internationalen Handel und Finanzwesen, denn Schwankungen des Rubels, die Inflation und die Stabilität des Finanzsystems werden sich auf ihren Wohlstand auswirken.



Das Aufpeitschen von Militär- und Sanktionshysterie kommt Russland in der Regel teuer zu stehen. Die Wirtschaft leidet bereits unter der sich beschleunigenden Inflation, der Abwertung der Währung, dem Absturz des Aktienmarktes und dem Rückzug des Auslands aus Staatsanleihen. Die konfliktbedingte Unsicherheit führt zu einem Kapitalabfluss, da ausländische Investitionen in Erwartung möglicher Sanktionen eingefroren werden. Im Januar 2022 sank der Anteil ausländischer Investitionen in russische Staatsanleihen auf 18,8 Prozent, verglichen mit 34,9 Prozent im März 2020.

Angst vor schwachem Rubel

Darüber hinaus reagiert der russische Rubel besonders empfindlich auf Ereignisse wie diese. Allein die Ankündigung, dass Sanktionen möglich sind, ließ den Rubel fallen. Ebenso fiel er Ende Januar, als die US-Botschaft amerikanischen Bürgern empfahl, die Ukraine zu verlassen. Ein schwacher Rubel ist für die russischen Bürger schlimmer als für den Staat, der immer noch Wege finden kann, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Die Menschen aber kaufen ausländische Produkte wie Autos, Smartphones und Haushaltsgeräte, so dass ein schwacher Rubel die Kosten für ihren Konsum in die Höhe treibt.



Es gibt auch allgemeinere Befürchtungen, dass ein militärisches Engagement die russischen Gaslieferungen nach Europa und die Lebensmittellieferungen nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten unterbrechen würde, was zu höheren Preisen im eigenen Land führen würde. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet: Der Internationale Währungsfonds stellte kürzlich fest, dass eine mögliche Eskalation des Konflikts zu einem Anstieg der Energiepreise und einer weiteren Beschleunigung der Inflation in der Welt führen würde.

Aus all diesen Gründen interessieren sich die meisten Russen nicht für den Ukraine-Konflikt. Wenn überhaupt, dann ist er Teil eines größeren Problems, bei dem eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen ihre Lebensqualität beeinträchtigen könnte. Die russischen Durchschnittsbürger leben ihr Leben in Sorge wegen der Pandemie, wegen ihrer Finanzen, wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten und künftiger Sanktionen. Aber Kiew ist für sie sehr weit entfernt.

In Kooperation mit