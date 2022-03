Ich denke an meinen Freund, den Fotografen Jewgenij Maloletka, der in der Stadt Mariupol eingeschlossen ist und von dort weiter berichtet. Und jede Bildergalerie, die er von dort in die Welt hinausschickt, trifft mich aufs Neue. In diesen Straßen war ich mit ihm unterwegs, 2014, als die von Russland gestützten Separatisten dort schon einmal für kurze Zeit die Macht übernommen hatten und dann wieder zurückgeschlagen wurden. Heute hat eine russische Rakete ein Geburtshaus in Mariupol zerstört.