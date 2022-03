Es ist 19 Uhr. Ich sitze im ICE von Hamburg nach Berlin. Von Freunden habe ich per WhatsApp erfahren, dass am Hauptbahnhof ukrainische Flüchtlinge ankommen würden und Hilfe brauchen. Besonders seien Russisch-Muttersprachler gesucht, hieß es in der Ankündigung. Statt über den Bahnhof Spandau nach Hause zu fahren, entscheide ich mich also spontan, am Hauptbahnhof auszusteigen, mich an der Hilfsaktion zu beteiligen und mit den Freiwilligen und den Flüchtlingen zu reden. Erst vor einigen Tagen hatte ich einen Bericht meines Kollegen Moritz Gathmann über die Flüchtlinge gelesen, die Lwiw verlassen. Jetzt muss ich mich erst darauf einstellen, dass Flucht und Vertreibung nun auch hier Realität sind.

Als ich gegen 20 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof ankomme, ist der Helferstand in der Nähe des McDonalds im zweiten Untergeschoss bereits gut mit Helfern besetzt. Auch für die Flüchtlinge gibt es genug Platz: Sie ruhen sich nach den Strapazen ihrer Reise auf eigens für sie hingestellten Bänken, auf ihren Koffern oder auf dem Boden aus. Für sie gibt es genug Lebensmittelspenden, Hygieneartikel und Kleidung. Eine Kinderecke mit Malzubehör und Spielzeug gibt es auch.