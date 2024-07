Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Kamran Bokhari:

Kamran Bokhari ist Experte für den Mittleren Osten an der Universität von Ottawa und Analyst für den amerikanischen Thinktank Geopolitical Futures.

Israelische Kampfflugzeuge brauchten am 21. Juli knapp drei Stunden für die 1800 Kilometer lange Strecke zu ihrem Ziel in der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah. Die Operation, die als Vergeltung für einen tödlichen Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Tel Aviv gedacht war, sollte offiziell iranische Waffenlieferungen an die im Jemen ansässige Gruppe unterbrechen. Da es sich jedoch um einen der reichweitenstärksten Angriffe handelte, die Israel je durchgeführt hat, wurde auch der Einsatzradius der israelischen Luftwaffe (IAF) demonstriert.

Teheran wurde im Zuge dessen daran erinnert, dass es und die meisten iranischen Großstädte in der Reichweite der IAF liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Iran davon abschrecken lässt, und er erwartet sogar, dass eine begrenzte Eskalation der Konfrontation mit Israel strategische Vorteile mit sich bringt. Diese Dynamik bedroht jedoch ernsthaft die Bemühungen der Vereinigten Staaten um eine Stabilisierung der Region und erhöht somit die Risiken einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran.

Eine Drohne aus dem Jemen

In den mehr als neun Monaten seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen haben die Huthis etwa 200 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten wurden abgefangen, und der Rest war nicht bedeutend genug, um die Aufmerksamkeit des israelischen Militärs vom Gazastreifen oder den Gefechten geringer Intensität mit der Hisbollah entlang der libanesischen Grenze abzulenken.

Am 19. Juli schlüpfte jedoch eine Drohne aus dem Jemen durch die israelische Luftabwehr und schlug in einem Wohnhaus in der Nähe einer Außenstelle der US-Botschaft ein, wobei ein israelischer Staatsbürger getötet und ein Dutzend weitere verletzt wurden. Ein offizieller Sprecher der Huthis erklärte, dass es sich bei der Drohne, die bei dem Angriff eingesetzt wurde, um einen neuen Typ handelte, der die israelische Abwehr umgehen kann. Das israelische Militär vermutet, dass es sich um eine Samad-3 aus iranischer Produktion handelte, die aufgerüstet wurde, um ihre Reichweite zu erhöhen.

Die Raffinesse der israelischen Operation

Der Angriff der Huthi kam für die israelische Führung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Premierminister Benjamin Netanjahu steht unter wachsendem nationalen und internationalen Druck, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln sicherzustellen.

Unterdessen drohen die ständigen Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah sich zu einer zweiten Front auszuweiten, die wahrscheinlich auf Syrien und sogar den Irak übergreifen würde. Vor diesem Hintergrund war Israel der Ansicht, man könne nicht zulassen, dass ein weiterer iranischer Stellvertreter es aus einer dritten Richtung angriff, ohne zurückzuschlagen. Zwei Tage später griffen israelische F-15- und F-35-Kampfflugzeuge Ölraffinerien, Luftwaffeneinrichtungen und andere Ziele in und um den jemenitischen Hafen Hodeidah am Roten Meer an.

Die Raffinesse der israelischen Operation, bei der eine unbekannte Anzahl von Flugzeugen zum Auftanken, Sammeln von Informationen und zur Rettung eingesetzt wurde, wird Teheran nicht entgangen sein. Die Botschaft, die von ihr ausgeht, ist, dass Israel immer noch an mehreren Fronten kämpfen und sogar iranischen Boden angreifen kann – etwas, das es vermieden hat, nachdem der Iran am 13. April in einem beispiellosen Direktangriff Hunderte von Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Entscheidend ist, dass die USA und andere Verbündete Israel dabei geholfen haben, sich gegen dieses Sperrfeuer zu verteidigen, und sich bei der israelischen Regierung dafür eingesetzt haben, keine direkten Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen. Nach Angaben israelischer Beamter wurden die Luftangriffe auf Hodeidah ohne Beteiligung der USA durchgeführt, obwohl Washington im Voraus darüber informiert wurde.

Die USA haben die Huthi-Rebellen in ihrem Fadenkreuz, seit sie im Dezember 2023 eine multinationale Koalition gebildet haben, um Handelsschiffe im Roten Meer vor ihren Angriffen zu schützen. Doch trotz ihres Bündnisses mit dem Iran wäre es für die Huthis (offiziell als Ansar Allah bekannt) das große Ziel, ihr Territorium im Jemen weiter nach Osten und Süden auszudehnen, insbesondere bis zum Hafen von Aden, und schließlich die unangefochtene Herrschaft über das Land zu übernehmen.

Um den Widerstand ihrer einheimischen Rivalen zu überwinden, von denen viele mit Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten verbündet sind, orientieren sich die Huthis an den Plänen der Hisbollah. Wie die libanesische Gruppe hoffen die Huthis, dass sie mehr Jemeniten auf ihre Seite ziehen und ihre Stärke ausbauen können, indem sie ihre Glaubwürdigkeit innerhalb des antiisraelischen Widerstands stärken und zumindest den Anschein erwecken, dass sie sich mit den Palästinensern solidarisch zeigen.

Irans Stellvertreternetz

Unter den Stellvertretern Irans in der arabischen Welt sind die Huthis aufgrund ihrer Präsenz an der Schnittstelle zwischen dem Roten und dem Arabischen Meer von besonderem Wert. Diese Lage ermöglicht es der jemenitischen Gruppe, die internationale Handelsschifffahrt in Gebieten zu stören, durch die bis zu 15 Prozent des weltweiten Handels laufen. Langfristig könnte ein von den Huthis kontrollierter Jemen als wichtiger Vorposten für den Iran dienen, der Ambitionen hat, eine Hochsee-Kriegsmarine aufzubauen. Kurzfristig könnten anhaltende Zusammenstöße zwischen Israel und den Huthis zur Destabilisierung von Irans Erzrivalen Saudi-Arabien beitragen, das sich um ein Abkommen mit Israel bemüht, damit sich beide Länder gemeinsam auf ihren gemeinsamen Gegner in Teheran konzentrieren können.

In jahrzehntelanger Arbeit hat der Iran ein Netz von Stellvertretern aufgebaut, die Israel aus vielen Richtungen angreifen können. In der Gewissheit, dass Israel weder seine Stellvertreter vollständig besiegen noch einen anhaltenden Krieg mit der Islamischen Republik direkt führen kann, beabsichtigt der Iran, Israels Stärke an seiner Nord- und Südflanke zu schwächen. Teheran hofft, dass dadurch auch die arabischen Staaten geschwächt werden und die Region möglicherweise für seinen Einfluss anpassungsfähiger wird.

Auch wenn diese Aussicht in weiter Ferne liegt, wäre dies ein Albtraumszenario für Washington. Die USA verfügen über weitaus mehr Mittel als die Israelis, um den Iran an der Verwirklichung seiner Ziele zu hindern, aber viele ihrer Aktionen in der Region seit 2001 haben Teheran zum Vorteil gereicht. Die Herausforderung für die nächste Regierung besteht darin, einen Weg zu finden, den Iran entschieden in die Defensive zu drängen.

In Kooperation mit