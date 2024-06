Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Saudi-Arabien hat immer den Frieden mit Israel angestrebt, obwohl es die Konsequenzen fürchtete, wenn es seine Absicht öffentlich machte. Im Jahr 1965 mokierte sich die arabische Öffentlichkeit über den tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba, als dieser vorschlug, den arabisch-israelischen Konflikt auf der Grundlage des Teilungsplans der Vereinten Nationen von 1947 zu lösen. Angesichts der langsamen und vorsichtigen saudischen Außenpolitik und seiner Abneigung gegen dramatische Entscheidungen erkannte Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) die Notwendigkeit, das saudische Volk auf einen Friedensschluss mit Israel vorzubereiten, nachdem es jahrzehntelang die Juden verunglimpft und die Existenz Israels verurteilt hatte. Er übertrug die Aufgabe der Resozialisierung der Bevölkerung an die lokalen Medien, die stets die Veränderungen der offiziellen Außenpolitik widerspiegeln und rationalisieren.

In diesem Beitrag werden die Ursprünge der saudischen Friedensbemühungen mit Israel noch vor der Staatsgründung 1948 und die Hoffnungen von MBS auf eine Normalisierung nachgezeichnet. Anschließend wird der Widerstand der saudischen Bevölkerung gegen den Frieden mit Israel beleuchtet, der die Regierung zu der Entscheidung veranlasste, die einheimischen Medien zu nutzen, um sie von den Vorzügen des Friedens zu überzeugen, da die saudischen Könige traditionell großen Wert darauf legen, einen breiten Konsens zu erzielen, bevor sie folgenreiche Entscheidungen treffen.

Palästina erregte die Aufmerksamkeit des damaligen Königs Ibn Saud inmitten der zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Juden in den 1930er Jahren. Da er jedoch damit beschäftigt war, seine Herrschaft in Arabien zu festigen und die Beziehungen zu Großbritannien und den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten, interessierte er sich nicht für die Ereignisse in Palästina. Trotz des wahhabitischen Erbes Ibn Sauds und seiner unverhohlenen Feindseligkeit nicht nur gegenüber Christen und Juden, sondern auch gegenüber anderen islamischen Gruppen, legte er seine Haltung gegenüber den Juden und dem Zionismus auf der Grundlage des Schutzes der strategischen Interessen seines Königreichs auf der arabischen Halbinsel fest, da er keine Ambitionen hatte, den Umfang seiner Herrschaft außerhalb der Halbinsel auszuweiten. Palästina bedeutete für ihn nicht viel. Eines der wesentlichen Prinzipien der Politik Ibn Sauds war die Zusammenarbeit mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten, um sicherzustellen, dass sich das Kräfteverhältnis im Nahen Osten nicht zugunsten seiner haschemitischen Rivalen im Irak und in Jordanien und auf Kosten seines jungen Königreichs verschiebt.

Die Saudis begannen, nicht mehr Israel, sondern den Iran als größte Sicherheitsbedrohung zu betrachten

Ibn Saud weigerte sich, für die Palästinenser irgendwelche Opfer zu bringen, die Saudi-Arabien schaden könnten, und seine Hilfe für die Palästinenser bestand aus einem Minimum an Geld und Waffen, die er ihnen heimlich schickte. Ibn Saud glaubte an die Möglichkeit einer Koexistenz zwischen Arabern und Juden mit Hilfe Großbritanniens, das für die regionale Sicherheit zuständig war. In den 1940er Jahren setzte sich Ibn Saud innerhalb der Arabischen Liga für die Ablehnung von Vorschlägen ein, die den Interessen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens schaden würden; er vermied es, den Palästinensern nennenswerte Hilfe zukommen zu lassen, und lehnte einen Krieg gegen die Juden ab. Als Israel 1948 seine Unabhängigkeit erklärte und die Armeen der Arabischen Liga in Palästina einmarschierten, begnügte sich Ibn Saud mit einer symbolischen Beteiligung, indem er ein kleines, unausgebildetes Kontingent unter ägyptischem Kommando entsandte, das wenig zu den arabischen Kriegsanstrengungen beitrug. Die dramatischen regionalen Entwicklungen nach der Niederlage der arabischen Armeen veranlassten Ibn Saud, seine Einmischung in den arabisch-israelischen Konflikt einzustellen.

Die saudische Führung begrüßte insgeheim die Unterzeichnung des Friedensabkommens von Camp David mit Israel durch Ägypten im Jahr 1978. Der Erfolg der iranischen Revolution im Jahr 1979 und Teherans Bemühungen, diese in die arabische Region zu exportieren, lösten jedoch 1980 den irakisch-iranischen Krieg aus. Die Saudis begannen, nicht mehr Israel, sondern den Iran als ihre größte strategische Sicherheitsbedrohung zu betrachten. 1981 unterbreitete der damalige saudische Kronprinz Fahd auf einem Gipfeltreffen in Marokko einen Friedensvorschlag, der die Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland und im Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt vorsah, im Gegenzug für Garantien für den Frieden zwischen allen Ländern der Region. Das Gipfeltreffen wurde jedoch vier Stunden nach seinem Beginn abrupt beendet, da Syrien, Irak, Algerien und Libyen sich weigerten, die Sicherheit Israels zu akzeptieren. Ein Jahr später kamen die Konferenzteilnehmer erneut zusammen und erkannten implizit das Existenzrecht Israels an, sofern es sich bereit erklärte, einen palästinensischen Staat zu gründen und die Siedlungen im Westjordanland aufzulösen.

Zwanzig Jahre später legte der saudische Kronprinz Abdullah auf dem Beiruter Gipfel eine Initiative vor, die den Rückzug Israels von den Golanhöhen und die Gründung eines palästinensischen Staates im Gegenzug für eine umfassende Normalisierung forderte. Syrien lehnte die Normalisierung jedoch ab und ersetzte sie durch Frieden, da die Normalisierung Sache der Menschen und nicht der Regierungen sei.

Nur 16 Prozent der saudischen Befragten meinten, die Hamas solle aufhören, die Zerstörung Israels zu fordern

Im Jahr 2016 rief MBS das Programm „Vision 2030“ ins Leben, um Saudi-Arabien wirtschaftlich, kulturell und sozial zu transformieren. Kurz nachdem König Salman ihn zum Kronprinzen ernannt hatte, machte er sich daran, seine innenpolitischen Befugnisse zu konsolidieren und die anspruchsvolle Aufgabe der Modernisierung durch wirtschaftliche Diversifizierung abseits des Erdöls zu verfolgen, die den saudischen Königen seit 1970 versagt geblieben war. Er glaubte an die Notwendigkeit eines Friedensschlusses mit dem wirtschaftlich entwickelten und technologisch dynamischen Israel, um seinen Wunsch zu erfüllen, Saudi-Arabien in ein modernes Land zu verwandeln. MBS machte sich jedoch Sorgen über die Reaktion der Bevölkerung auf den Friedensschluss mit Israel. Seine Befürchtungen bewahrheiteten sich mit der Veröffentlichung einer kürzlich durchgeführten Meinungsumfrage.

Die Umfrage, die vom Washingtoner Institut für Nahostpolitik wenige Wochen nach dem Hamas-Angriff im Oktober durchgeführt wurde, ergab, dass die meisten Befragten Israel als schwachen und gespaltenen Staat ansehen. Die überwältigende Mehrheit von ihnen war der Meinung, dass der laufende Krieg zwischen Israel und der Hamas ein Sieg für die Araber und Muslime sei. Fast alle Befragten waren sich auch darin einig, dass die arabischen und islamischen Länder, die Israel anerkennen, unverzüglich alle diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Staat abbrechen sollten. Auffallend ist, dass nur 16 Prozent der saudischen Befragten meinten, die Hamas solle aufhören, die Zerstörung Israels zu fordern, und eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 akzeptieren.

Die saudischen Zeitungen verhehlen nicht, dass das Königreich Frieden mit Israel anstrebt, denn dies steht im Einklang mit den Initiativen des Landes seit 1981, die Riad mit einer gerechten, umfassenden und nachhaltigen Lösung der Palästina-Frage verbindet. Die saudischen Medien verurteilten das Vorgehen der Hamas im vergangenen Oktober und betonten, dass die Hamas verstehen müsse, dass die Araber sie ablehnen. Saudi-Arabien ist der Ansicht, dass die Hamas in einer großen Illusion lebt, einschließlich der Vergeblichkeit ihres Projekts, einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer zu errichten.

Einige saudische Zeitungen verglichen den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober mit den Anschlägen vom 11. September 2001 und vermuteten, dass die Hamas ein verstecktes Ziel verfolge, um die saudischen Absichten zur Lösung des Palästinenserproblems zu sabotieren. Der saudische Mediendiskurs solidarisiert sich mit der Zivilbevölkerung in Gaza und dämonisiert die Hamas. Sie kritisieren auch die Härte der israelischen Militärkampagne, obwohl der saudische Fernsehsender Al Arabiya ausführlich über die schrecklichen Geschichten der Opfer der Hamas-Angriffe berichtete. Die saudische Kritik an Israel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Saudi-Arabien nach Angaben des Forschungsunternehmens Oil Change International in den ersten sechs Monaten des Krieges 151 Öllieferungen nach Israel unternommen hat.

In den vergangenen Jahren haben ehemalige saudische Beamte die Palästinenser öffentlich kritisiert

Die saudischen Medien stellen sich selbst als bloße Beobachter des Krieges in Gaza dar, suggerieren jedoch stillschweigend, dass das Königreich die Tür für eine Normalisierung mit Israel offenhält und der Ball in seinem Feld liegt. Die saudischen Medien konzentrieren sich darauf, die Normalisierung mit Israel zu legitimieren, deren Vorbedingungen zwischen palästinensischer Staatlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität der Palästinenser schwanken.

Auffallend ist das häufige Auftreten israelischer Beamter und Analysten auf Al Arabiya, was ein impliziter Indikator für die schrittweise Einführung Israels in die saudische Öffentlichkeit ist. Die meisten Saudis wissen nichts über Israel – außer dem, was sie in den Jahrzehnten seit der Gründung des Landes und dem Auftreten des Flüchtlingsproblems gelernt haben. Dass der verstorbene König Faisal neben den Kommunisten auch die Zionisten als Täter einer kosmischen Verschwörung darstellte, trug wesentlich dazu bei, das kollektive Bewusstsein der Saudis über Juden im Allgemeinen und den Zionismus im Besonderen zu prägen. Die saudischen Medien erwähnten Israel nie, außer um davor zu warnen, und in den saudischen Lehrplänen wurde seine Existenz ignoriert und sein Name von der Landkarte gestrichen.

Anders als das in Katar ansässige Al Jazeera hat Al Arabiya eine gemäßigte Haltung gegenüber Israel eingenommen. In den vergangenen Jahren haben ehemalige saudische Beamte und regierungsnahe Influencer in den sozialen Medien die Palästinenser öffentlich dafür kritisiert, dass sie Gelegenheiten zur Lösung des Konflikts vergeudet haben, indem sie scharfe Posts mit den Worten „Palästina ist nicht mein Thema“ veröffentlichten.

Ein prominenter saudischer Journalist und Befürworter der Normalisierung behauptete, Israel lebe in einer Atmosphäre wie nach dem 11. September 2001, und in den Plänen von Premierminister Benjamin Netanjahu sei derzeit kein Platz für Vernunft. Der Journalist betonte, Netanjahu dürfe die einmalige Gelegenheit zum Frieden mit dem Königreich nicht verpassen. Nachdem sich der Sturm der Nachwehen des 7. Oktobers gelegt habe, blicke er jedoch optimistisch in die Zukunft. Der Journalist machte sich über die sinnlosen Kriege lustig, die die Hamas seit dem Rückzug Israels aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 verursacht hat, und sogar über alle arabisch-israelischen Kriege seit 1948. Er zeigte sich unzufrieden mit dem Verhalten einiger arabischer Akademiker und Intellektueller, die den Test der Vernunft nicht bestanden hätten.

Die saudischen Medien plädieren für einen Friedensprozess und trennen ihn von der palästinensischen Staatsgründung

Die saudischen Medien betonten die Notwendigkeit, so schnell wie möglich Frieden mit Israel zu schließen, und warnten davor, dass die Details des Abkommens die Normalisierung zum Scheitern bringen könnten. Diese Details liegen in den direkten Gesprächen zwischen Israel und den Palästinensern, die sich über Jahre hinziehen könnten. Die Saudis sind sich darüber im Klaren, dass Israel die palästinensische Eigenstaatlichkeit nicht akzeptieren wird, da die Friedensprozesse zwischen den beiden Parteien gescheitert sind, angefangen mit den Abkommen von Camp David im Jahr 1978, den Abkommen von Oslo im Jahr 1993 und dem Fahrplan für den Frieden des Nahost-Quartetts von 2003. Daher plädieren die saudischen Medien für einen möglichst baldigen Friedensprozess und trennen ihn von der palästinensischen Staatsgründung.

Saudi-Arabien wird der Hamas nicht verzeihen, wenn sie die Normalisierungsgespräche mit Israel gefährdet. MBS stützt die Außenpolitik seines Landes auf den Grundsatz „Saudi-Arabien zuerst“. Daher gibt es trotz der vielen palästinensischen Todesopfer unter der Zivilbevölkerung keine roten Linien, die seiner strategischen Entscheidung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Wege stehen, unabhängig von den Ereignissen in Gaza oder den Möglichkeiten zur Gründung eines palästinensischen Staates. Allerdings sieht sich MBS aufgrund der wachsenden Unterstützung der saudischen Bevölkerung für die Hamas, die inzwischen den Widerstand gegen Israel verkörpert, einer innenpolitischen Herausforderung gegenüber.

Saudi-Arabien kann die USA maßgeblich beeinflussen, um den Krieg zu beenden. Doch das Land hat davon Abstand genommen und sich stattdessen darauf konzentriert, den Krieg für seine Interessen auszunutzen. Die Saudis wollen ein Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten unterzeichnen und die Friedensverhandlungen mit Israel wieder aufnehmen, um eine gemeinsame Wirtschaftspartnerschaft aufzubauen und einige ihrer Entwicklungsziele zu erreichen, die in letzter Zeit ins Stocken geraten sind.

Die Saudis haben kein Vertrauen in die Fähigkeit der korrupten Palästinensischen Autonomiebehörde, sich selbst zu reformieren, was die westlichen Länder als Voraussetzung für Gespräche über eine Zweistaatenlösung fordern. Die saudischen Medien, die darauf bestehen, so schnell wie möglich Frieden zu schließen, machen deutlich, dass sich die Palästinensische Autonomiebehörde des Ernstes der Lage nicht bewusst ist, und zweifeln an ihrer Fähigkeit, erfolgreiche Verhandlungen zu führen. Mangelndes Vertrauen in die eigennützige palästinensische Führung rechtfertigt, dass Saudi-Arabien ein Friedensabkommen mit Israel unterzeichnet und den Palästinensern die Schuld für das Scheitern ihres Staatsprojekts gibt.

In Kooperation mit