Zum ersten Mal seit fast einer Generation hat der Iran einen Reformer, der kein Kleriker ist, zum Präsidenten gewählt. Der Sieg von Masoud Pezeshkian ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das politische Establishment des Landes von Ultrakonservativen dominiert wird und dass sie es waren, die ihm die Kandidatur überhaupt erst ermöglichten.

Der Wächterrat, der die Kandidaten auf ihre ideologische Eignung hin überprüft, hat seit 2004 dafür gesorgt, dass Reformer nicht ins Präsidentenamt und ins Parlament einziehen können. In den letzten Jahren hat er gemäßigtere Konservative zugunsten von Ideologen am Rande des Spektrums ausgegrenzt. Das Establishment weiß, dass die Öffentlichkeit in einem kompetitiven Rennen dem am wenigsten ideologischen Kandidaten ihre Stimme geben würde. Das Establishment ist gut darin, Wahlen nach seinem Willen zu gestalten, und es erinnert sich nur zu gut an die Zeit, als die Reformisten vor 20 Jahren sowohl die Exekutive als auch die Legislative und die Gemeinden kontrollierten. Warum also sollte man Pezeshkian überhaupt antreten lassen?

Der Oberste Führer ist 85 Jahre alt

Abgesehen von einer Fehlkalkulation – die höchst unwahrscheinlich erscheint – ist die einzige Erklärung, dass die Machthaber – der oberste Führer, seine engsten klerikalen Mitarbeiter und die Befehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und der regulären Streitkräfte – einen gemäßigten Kandidaten gewinnen lassen wollten. Es wäre nicht das erste Mal gewesen: Im Jahr 2013 gewann der ehemalige pragmatische konservative Chef der nationalen Sicherheit, Hassan Rouhani, die Präsidentschaft, nachdem sein falkenhafter Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad acht Jahre im Amt war.

Der wichtige Unterschied besteht nun darin, dass Peschekian weiter links von Rouhani steht und dass sein Aufstieg inmitten eines bevorstehenden Machtwechsels erfolgt. Der Oberste Führer ist 85 Jahre alt, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er während der Amtszeit von Pezeshkian entweder stirbt oder arbeitsunfähig wird. Das iranische Recht schreibt vor, dass in beiden Fällen ein Führungsrat, bestehend aus dem Präsidenten, dem Leiter der Justiz und einem Juristen des Wächterrats, der vom Zweckmäßigkeitsrat ausgewählt wird, die Aufgaben des obersten Führers wahrnimmt, bis die Expertenversammlung einen Nachfolger wählt.

Der hybride Charakter des iranischen politischen Systems

Das Establishment weiß, dass die Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit so groß ist wie nie zuvor, und da es selbst ein Produkt der Revolution ist, ist es äußerst misstrauisch gegenüber möglichen Gegenrevolutionen. Der hybride Charakter des iranischen politischen Systems – eine schiitisch-islamistische Theokratie, die mit dem westlichen Republikanismus verwoben ist – hat es dem Establishment ermöglicht, genügend Unterstützung aufrechtzuerhalten, um jegliche Bedrohung für seinen Erhalt abzuwenden. Die Wahlbeteiligung war in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung.

In letzter Zeit ist die Wahlbeteiligung jedoch stark eingebrochen. Im Jahr 2021, als Pezeshkians kämpferischer Vorgänger Ebrahim Raisi die Präsidentschaft errang, erreichte die offizielle Wahlbeteiligung mit 49 Prozent einen historischen Tiefstand. (Vor allem verdankt er seinen Sieg zu einem großen Teil den Wahlkampfbemühungen des Wächterrats). Vor vier Monaten, bei den Wahlen zum Parlament und zur Expertenversammlung, lag die Wahlbeteiligung bei etwa 25 Prozent. Die Zulassung eines gemäßigten Kandidaten war ein nahezu sicherer Weg, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen und so zumindest einige Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen.

Das Problem ist der Zeitpunkt

Der Sieg von Pezeshkian ist eine Folge dieser Entscheidung – aber keine unbeabsichtigte. Als ehemaliger Gesundheitsminister und Gesetzgeber ist er ein Insider des Regimes, der innerhalb der Beschränkungen eines von Offizieren und Klerikern dominierten Systems arbeiten wird. Er hat sich bemüht, sich sowohl als Reformer zu präsentieren, der die Unzufriedenheit der Bevölkerung kanalisiert, als auch als Prinzipalist (die bevorzugte Bezeichnung der Konservativen), der sich den ideologischen Grundlagen des Regimes verschrieben hat. Zweifellos hat er auch aus den Fehlern seiner ideologischen Vorgänger wie den ehemaligen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani und Mohammad Chatami sowie dem Premierminister Mir Hossein Mousavi gelernt.

Unterdessen müssen sich viele ultrakonservative Gruppierungen durch den plötzlichen Aufstieg eines Reformisten ins Präsidentenamt bedroht fühlen. Für sie ist das beunruhigendste Problem der Zeitpunkt: Sie haben fieberhaft darauf hingearbeitet, dass einer der ihren die Nachfolge des obersten Führers antritt und einen Pragmatiker an der Macht verhindert. Pezeshkians Aufstieg ist somit eine Verschärfung der Machtkämpfe zwischen Pragmatikern und Ideologen. Und in dem Maße, wie sie sich verschärfen, verschiebt sich das Gleichgewicht der Macht vom Klerus zum Militär.

Unbeständigkeit des geopolitischen Umfelds

Diese Entwicklungen fallen in eine Zeit, in der die iranische Außenpolitik im Nahen Osten immer aggressiver wird. Über seine verschiedenen Stellvertreter, insbesondere die Hisbollah im Libanon und die Huthis im Jemen, ist der Iran dabei, seine Fähigkeiten zur Machtprojektion in der Region auszubauen. Die daraus resultierende strategische Situation hat das Risiko eines größeren Zusammenstoßes mit Israel erhöht, den das Regime bewältigen muss, während es seine regionale Position festigt. Außerdem muss es sich mit den Vereinigten Staaten in der Nuklearfrage einigen, um die dringend benötigte Lockerung der Sanktionen zu erreichen und so ein Gleichgewicht zwischen seinen außen- und innenpolitischen Verpflichtungen herzustellen. Eine Regierung, die aus Pragmatikern und nicht aus Ideologen besteht, wird in dieser Hinsicht hilfreich sein.

Die Vereinigten Staaten haben auch indirekt Einfluss auf Teherans Duldung von Pezeshkian genommen. In Washington könnte es bald eine neue Präsidialverwaltung geben, und wenn Donald Trump gewinnt, wird der Iran eine fähige Führung brauchen, um das Land durch die möglicherweise schwierigen Verhandlungen zu führen. Letztlich hat der Iran keine Lösung für sein Problem, ständig zwischen Regierungen zu schwanken, die von Ideologen und Pragmatikern geführt werden. Dies ist in das Gefüge des Landes eingewoben; seine Akteure fürchten und brauchen Pragmatiker.

Im Moment hofft der Iran, dass er mit einer Regierung unter Peschechkian seine Ziele erreichen kann, ohne den ideologischen Kern des Regimes zu verwässern. Doch angesichts der beispiellosen Art der bevorstehenden Veränderungen und der Unbeständigkeit des geopolitischen Umfelds ist es unwahrscheinlich, dass der Iran beides erreichen kann.