Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin u.a. zum politischen Islam und zum Terrorismus.

In der Nacht vom 13. auf den 14. April 2024 griff die Islamische Republik Iran ihren Erzfeind Israel mit mehr als 300 Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen an. Urheber der Attacke war aber nicht die konventionelle Armee Irans, sondern die Revolutionsgarden, die nicht nur die Raketenrüstung des Landes vorantreiben, sondern auch sein Atomprogramm und militärische Aktivitäten in Nachbarländern wie dem Irak, Syrien, Libanon und dem Jemen.

Die Revolutionsgarden oder „Armee der Wächter der Islamischen Revolution“ (persisch Sepah-e pasdaran-e enqelab-e islami) wurden im Mai 1979 kurz nach der Ausrufung der Islamischen Republik gegründet. Revolutionsführer Ajatollah Khomeini fürchtete vor allem einen Staatsstreich des Militärs, das während der Herrschaft von Schah Reza Pahlewi von den USA ausgerüstet und ausgebildet worden war und während und nach der Revolution brutale Säuberungen erdulden musste. Um ganz sicherzugehen, dass von der Armee keine Bedrohung für die neuen Herrscher ausgehen konnte, ließ Khomeini eine konkurrierende ideologische Truppe gründen, deren Aufgabe der Schutz der Revolution vor inneren und äußeren Feinden war.