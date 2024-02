Die Golanhöhen sind ein Höhenzug im Nordosten Israels unweit der libanesisch-syrischen Grenze. Das basaltische Hochplateau östlich und nordöstlich des See Genezareth ist bekannt für seine atemberaubende Natur. Zu bestimmten Jahreszeiten ist es ein wichtiger Rast- und Ruheplatz vieler Zugvögel, die das Mittelmeer über die Länder an seinem Ostufer umfliegen. Auch wenn der diesjährige Winter viele Sonnentage und angenehme Winde in Nordisrael vorweist, fliegen momentan weniger Kraniche, Störche und Flamingos am Himmel. Aufgrund der angespannten Situation sieht man eher Kampfjets und Drohnen über Israel und dem Libanon.

Unter libanesischer Kontrolle „Die Bedrohung der Hisbollah ist allgegenwärtig“, sagt Hafez Bilal, Imbissbesitzer aus Ghadschar. „Besonders Nachts hören wir Aktivitäten unweit der Grenzmauer, die letztes Jahr fertiggestellt wurde. Durch ihre zahlreichen Provokationen fordern sie die israelischen Streitkräfte (IDF) heraus und beide Seiten reagieren auf das Säbelrasseln mit Artillerie und Panzerabwehrraketen.“ In der idyllischen Gemeinde mit seinen 2500 Einwohnern und pastellfarbenen Häusern sind viele Gebäude mit Einschlusslöchern übersät; ein Beweis dafür, wie oft es in die Kämpfe zwischen Israel, Syrien und dem Libanon geraten ist.