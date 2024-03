So erreichen Sie Ingo Way:

Am Montag ist etwas geschehen, das es so in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben hat: Die USA haben im UN-Weltsicherheitsrat erstmals kein Veto gegen eine Resolution eingelegt, die Israel schadet. Die völkerrechtlich bindende Resolution, die mit den Stimmen von 14 der 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats verabschiedet wurde – die USA enthielten sich der Stimme –, verlangt eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen. Zwar wird auch die Freilassung der mehr als 130 israelischen Geiseln gefordert, die während des Pogroms vom 7. Oktober von Palästinensern in den Gazastreifen verschleppt wurden und dort noch immer unter unmenschlichen Bedingungen ausharren; die Hamas wird im Resolutionstext jedoch nicht verurteilt.

Letzteres ist nach den Worten des Kommunikationsdirektors des Nationalen Sicherheitsrats, Kack Kirby, auch der einzige Grund, weshalb die USA sich der Stimme enthielten und der Resolution nicht etwa zustimmten. Ein Veto stand offenbar gar nicht mehr zur Debatte. Denn Washington, so Kirby, habe einen Waffenstillstand bereits zuvor gefordert. „Wir haben uns enthalten, da die Hamas im Resolutionstext nicht verurteilt wird.“