Annalena Baerbocks schlimmster Albtraum ist wahr geworden: Seit gestern Abend wehrt sich Israel auch militärisch gegen die libanesische Terrororganisation Hisbollah, die den Norden Israels seit fast einem Jahr mit Raketen beschießt. Die israelische Armee (IDF) griff am Montag und in der Nacht zum Dienstag rund 1600 Ziele im Libanon an: Waffenlager der proiranischen Hisbollah, von denen sich einige in privaten Wohnungen von Zivilisten befanden, die vor den Angriffen von der IDF gewarnt worden waren. Die Hisbollah feuerte im Gegenzug rund 250 Geschosse auf Israel. Teils wurden sie von der Raketenabwehr abgefangen, teils schlugen sie in offenem Gelände ein. Einige der Geschosse erreichten die israelische Hafenstadt Haifa sowie das Westjordanland.

Kurz nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2024 hatte die Hisbollah völlig unprovoziert damit begonnen, Raketen und Drohnen auf israelisches Gebiet abzufeuern – bis dato etwa 9000 Stück. Zehntausende Israelis mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen und leben seit Monaten in Notunterkünften in südlicheren Gegenden des Landes. Zwölf drusische Kinder kamen bei einem Angriff der Hisbollah ums Leben – ohne dass westliche Aktivisten auf den Straßen „Kindermörder Hisbollah“ skandierten.