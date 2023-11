Zwar lassen sich die Todeszahlen, die von der Hamas selbst verkündet werden, nicht verifizieren; setzt die Hamas ganz bewusst auf die Produktion möglichst vieler ziviler Opfer, indem sie sich in Wohngebieten verschanzt; haben etliche der „unschuldigen Zivilisten“ sich plündernd, mordend und vergewaltigend an dem Pogrom vom 7. Oktober beteiligt und das Paradieren israelischer Opfer in den Straßen von Gaza-Stadt frenetisch bejubelt; und bleibt die Frage unbeantwortet, auf welche Weise Israel denn sonst seine Bürger vor weiteren Ausbrüchen genozidaler Gewalt schützen soll, von denen die Hamas und ihre Mitstreiter ja in Zukunft nicht lassen wollen – doch wird in den Medien inzwischen vorwiegend über das Leid der Palästinenser berichtet, deren Häuser zerbombt wurden oder die auf der Flucht sind; ein Leid, für das allein die Hamas und ihre Sympathisanten verantwortlich sind, denn ohne die palästinensische Aggression vom 7. Oktober hätte es auch keine israelische Gegenreaktion gegeben.