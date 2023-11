Aber leider gibt es nicht nur diese individualethische Perspektive, sondern auch eine politische. Und in dieser geht es um übergeordnete Interessen, um Güterabwägung, um langfristige Perspektiven und Kosten-Nutzen-Analysen. Auf dieser politischen Ebene kann und muss das erlaubt sein, was auf individualethischer Perspektive skandalös ist: das gezielte Töten von Menschen. Das ist keine frohe Botschaft, und es wäre schön, wenn die Welt eine andere wäre, doch die Welt ist so wie sie ist.