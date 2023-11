„Eine Invasion wie damals ist immer risikoreich“, sagt Roi Lehrer, Bademeister aus der Küstenstadt Netanja, der bei dem Terrorangriff am 7. Oktober schwer verletzt wurde. „Heute stehen westliche Demokratien einer Bodenoffensive zögerlicher gegenüber. Das Hamas-Massaker vom 7. Oktober aber hat alles verändert. Der palästinensische Terror hat in Israel einen schlafenden Riesen geweckt, der die Hamas vernichten wird.“ Der 52-jährige Rettungsschwimmer befürchtet einen langen blutigen Konflikt in Gaza. Als Angehöriger einer IDF-Spezialeinheit kämpfte er in den vergangenen Kriegen sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon. Er weiß, dass die Situation dieses Mal aber anders ist, da der Anschlag auf das Musikfestival sowie Ortschaften in der Nähe von Gaza mit 1400 Toten und über 240 Geiseln der schlimmste für das jüdische Volk seit dem Holocaust war. „Nie wieder ist jetzt“, sagt Lehrer. „Was wir seit 1945 immer verhindern wollten, ist eingetroffen. Doch wir sind heute nicht hilflos wie damals. Ich fürchte, dass dieser Krieg viel Leid verursachen wird und andere Länder hineinziehen kann.“