Der terroristische Angriff auf Israel und die unsäglichen Gräueltaten gegen wehrlose Zivilisten, die die Hamas dabei verübt hat, haben schockiert und verstört. Der Nahe Osten ist als Konfliktherd wieder in den Blickpunkt der westlichen Öffentlichkeit gerückt. Damit stellt sich nach dem Krieg in der Ukraine wie auch den vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Welt die Frage: Stehen wir vor einer neuen Phase in den internationalen Beziehungen, die von Gewalt geprägt ist?

Sicherlich: Es hat immer kriegerisch ausgetragene Konflikte in der jüngeren Vergangenheit gegeben. Man denke nur an Afghanistan, den Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea oder dem im Jemen. Das unsägliche Leid, das durch diese bewaffneten Konflikte ausgelöst wurde, ist zwar von den westlichen Gesellschaften wahrgenommen worden. Aber letztlich waren diese Konflikte nicht nur geographisch weit entfernt. Sie schienen allein regionale Ursachen zu haben, weshalb sie zwar menschliches Mitgefühl ausgelöst haben, sie betrafen uns jedoch nicht unmittelbar.