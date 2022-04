Mir scheint, dass in Deutschland die Wahrnehmung all dessen, was im Nahen Osten vor sich geht, sowieso sehr schwach ausgeprägt ist. Das ist etwas anders in Frankreich oder in Großbritannien, weil es dort eine gewachsene Tradition des Interesses für diese Region gibt. Deutschland dagegen hat sich in den letzten Jahrzehnten in der weltpolitischen Provinz eingerichtet. Mich hat zum Beispiel insgesamt erschrocken in den vergangenen zwei Jahren, wie wenig Interesse in Deutschland an der Welt insgesamt geherrscht hat. Es gibt nur bestimmte Länder des Nahen Ostens, die bei uns Interesse wecken. Israel zum Beispiel. Und die Türkei, wenn man sie zum Nahen Osten zählen will, was ich zumindest teilweise tue. Dass der Jemen-Krieg auch noch in der Peripherie des Nahen Ostens stattfindet, scheint es zusätzlich zu erschweren, dass dieser Konflikt in unser Bewusstsein vordringt. Da ist der Jemen in der Wahrnehmung wohl auf einer Stufe mit Somalia.