Das deutsche Universitätsmilieu ist im Kern verrottet, zumindest an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Und das zeigt sich nicht nur an den studentischen Aktivisten, die seit Wochen an diversen Unis Anti-Israel-Parolen brüllen und jüdische Studenten bedrohen – zuletzt an der Freien Universität Berlin, wo es zu Solidaritätsaufrufen für die Hamas und zu Gewalt kam und Gegendemonstranten offen bedroht wurden.

Der intellektuelle und moralische Verfall zeigt sich längst auch im Lehrkörper selbst, geht womöglich sogar von diesem aus. Jüngstes Beispiel ist ein „Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten“, das sich offen mit den antisemitischen Demonstranten von dieser Woche solidarisiert. Ursprünglich von 100 Hochschuldozenten unterschrieben, hat es mittlerweile (Stand Freitagnachmittag) 338 Unterzeichner und weitere 657 „Unterstützer“ von weiteren deutschen und internationalen Hochschulen – darunter sehr viele arabische und türkische Namen, aber bei weitem nicht nur.

„Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Uni-Gelände einschließt“, schreiben die Autoren des Statements. Um dann zwei Sätze später ihre Solidarität mit dem „Protestcamp“ eben doch inhaltlich zu begründen: „Angesichts der angekündigten Bombardierung Rafahs und der Verschärfung der humanitären Krise in Gaza sollte die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden auch für jene nachvollziehbar sein, die nicht alle konkreten Forderungen teilen oder die gewählte Aktionsform für nicht geeignet halten.“ Die Richtung stimmt für die Berliner Hochschullehrer also schon mal, wenn auch vielleicht nicht „alle konkreten Forderungen“. (Welche zum Beispiel, etwa die nach der Auslöschung Israels – „From the river to the sea“ – oder der zum Judenmord – „Yallah Intifada“?)

Ginge es um den bevorstehenden israelischen Militäreinsatz in Rafah, der letzten Hochburg der Hamas im Gazastreifen, und die humanitäre Krise in Gaza, wäre nicht so leicht erklärlich, weshalb sich der Zorn der Protestierer gegen Israel richtet, schließlich könnte die Hamas den Gaza-Krieg sofort beenden, indem sie sich ergibt und die restlichen israelischen Geiseln freilässt. Aber darum geht es den Demonstranten natürlich nicht, und das wissen selbstverständlich auch die Unterzeichner des Statements, die mit manchen der „konkreten Forderungen“ eben doch klammheimlich sympathisieren dürften.

Von einer Widerstandsbewegung gegen die Hamas hört man nichts

Und nur deshalb verteidigen sie den „grundrechtlich geschützten Protest“ der Palästina-Aktivisten, werfen dem Präsidium der FU Berlin vor, dass es das Protestcamp polizeilich räumen ließ, und „fordern die Berliner Universitätsleitungen auf, von Polizeieinsätzen gegen ihre eigenen Studierenden ebenso wie von weiterer strafrechtlicher Verfolgung abzusehen“. Würden sie das wohl auch tun, wenn Rechtsradikale auf dem Uni-Campus „friedlich“ für die Beseitigung ganzer Menschengruppen demonstrieren würden? Den Wert der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit entdeckt man im postkolonial vergifteten akademischen Milieu immer erst dann, wenn die Inhumanität in den eigenen Reihen bloßgestellt wird.

Bezeichnenderweise kommt in dem Statement das Wort Israel kein einziges Mal vor, ebenso wenig wird das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 erwähnt, bei dem Terroristen aus dem Gazastreifen 1200 Israelis folterten, verstümmelten und massakrierten, darunter auch Babys und Greise, in Gruppen Frauen vergewaltigten und anschließend töteten und das Ganze auf Video festhielten, zum Ergötzen der daheimgebliebenen unschuldigen Zivilisten in Gaza. Dies war der Beginn des Gaza-Krieges, nicht etwa eine israelische Aggression, und auch heute noch ist es so, dass der Gazastreifen keineswegs unilateral von Israel bombardiert wird, sondern die Hamas in Werwolf-Manier verbissen weiterkämpft, Raketen auf israelisches Gebiet abfeuert, sich dabei in Wohngebieten und Krankenhäusern verschanzt, die israelischen Geiseln nach wie vor in ihren Foltergefängnissen festhält und sich damit brüstet, Pogrome wie das vom 7. Oktober immer und immer wieder zu wiederholen, bis Israel nicht mehr existiert. Von einer Widerstandsbewegung im Gazastreifen gegen die Hamas hört man derweil nichts.

Aber das ist eben nicht der Kontext, von dem postkoloniale Kontextualisierer hören wollen. Und statt sich mit Kritik auseinanderzusetzen – angeblich will man ja die Debatte –, macht man sich über Kritiker lustig. So reagiert etwa eine der Mitunterzeichnerinnen des „Statements von Lehrenden an Berliner Universitäten“, nämlich Naika Foroutan, die Leiterin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) – also nicht irgendeine unbedeutende Mittelbauerin –, auf einen Bericht der Bild, in dem erklärt wird, warum Forderungen nach einer Intifada auf Massenmord hinauslaufen, auf Twitter/X mit den etwas kryptischen Worten: „Außerdem riefen sie noch "Viva Viva Palästina". Dabei ist viva abgeleitet von "Vivat" u bedeutet: "er lebe. er solle leben". Tatsächlich fordern die radikalen antisemitischen woken Berliner "Studierenden", dass Hitler wieder leben soll!" - Umdeutung à la @BILD #framing“.

Wichtig wäre eine Mobilisierung der Selbstreinigungskräfte der Universität

Das soll wohl so viel heißen wie: Es ist absurd, dass die Berliner Studenten wollen, dass Hitler wieder lebt, also ist es ebenso absurd, dass Intifada irgendetwas mit Mord an Juden zu tun hätte. An Logik und Stringenz scheitert Frau Foroutan ebenso grandios wie an ihrem Versuch, witzig zu sein.

Immerhin in der Politik stößt das Statement der Berliner Hochschullehrer auf einhellige Ablehnung. So sagte etwa Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur Bild: „Dieses Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten macht fassungslos. Statt sich klar gegen Israel- und Judenhass zu stellen, werden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost.“ Und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betont ebendort: „Für die Verfasser dieses Pamphlets habe ich überhaupt kein Verständnis.“ Universitäten müssten Orte „des kritischen Diskurses und des offenen Austauschs“ bleiben, doch „Antisemitismus und Israelhass sind keine Meinungsäußerungen, sondern Straftaten“.

Ähnlich äußern sich auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und die CSU-Politikerin Andrea Lindholz. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Grüne), bezeichnet speziell die Äußerungen von Naika Foroutan als „infam“: „Sie veralbert die antisemitischen Gewaltaufrufe und versucht mit einem peinlichen Hitlerwitzchen vom Skandal in ihrer Universität, den sie aktiv propagandistisch unterstützt und rechtfertigt, abzulenken.“

Das wird die Unterzeichner allerdings kaum jucken. Vielmehr werden sie sich wahrscheinlich eher noch bestätigt fühlen in ihrem Wahn, in Deutschland herrsche die Zensur eines staatlich „verordneten Philosemitismus“ (Susan Neiman). Wichtiger als Ermahnungen aus der Politik wäre eine Mobilisierung der Selbstreinigungskräfte des geisteswissenschaftlichen Betriebs. Dazu müssten die nicht-woken Professoren, Dozenten und Studenten, die mit postkolonialer Täter-Opfer-Umkehr nichts anfangen können und die sicherlich die Mehrheit ausmachen, verstärkt den Mund aufmachen, statt sich von einer lautstarken Minderheit einschüchtern zu lassen. Mehr als empört mit dem Fuß aufstampfen würde letztere dann am Ende nicht können.