Es ist nicht leicht, Claudia Roth zu sein. Nicht in Tagen wie diesen. Wer will schon die oberste Sachwalterin in Sachen Kultur sein, mitten in einer Zeit, in der sich Deutschlands Museen unentwegt in die Wolle kriegen – in der Museumsdirektoren bespuckt, Künstler gecancelt und Kritikerinnen, wie vor gut einem Jahr im Staatstheater Hannover, mit Kot beschmiert werden?

Es gehe nur noch um Schwarz und Weiß, hat Claudia Roth jüngst moniert. Und weiter: Die Zwischenräume in unserer Gesellschaft gingen verloren; man höre sich gegenseitig nicht mehr zu.