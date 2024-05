Dabei füllt eine sanfte, nachdenkliche Musik die Luft, während sich eine Stille über die Menge der Trump-Anhänger legt. Trumps Ton wird in diesen Momenten ehrfürchtig und düster, was einige Anhänger dazu veranlasst, den Kopf zu senken oder die Augen zu schließen. Andere heben ihre offenen Handflächen in die Luft oder murmeln, als würden sie beten. Knapp 15 Minuten dauert die semi-religiöse Abschlussrede, in der Trump versucht, Emotion und Religion unter einen Hut zu bringen. „Wir werden zu Gott für unsere Stärke und für unsere Freiheit beten“, sagt er. „Wir werden für Gott beten und wir werden mit Gott beten. Wir sind eine Bewegung, ein Volk, eine Familie und eine glorreiche Nation unter Gott.“