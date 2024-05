Frau Schröter, am vergangenen Freitag besetzten pro-palästinensische Aktivisten den Vorplatz des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität in Berlin, und vor der Kölner Universität findet zurzeit ein Anti-Israel-Protestcamp statt. Werden die antisemitischen Proteste in Deutschland in den kommenden Wochen auch das Ausmaß wie an amerikanischen Universitäten annehmen?