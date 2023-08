Frédéric P. behauptet, in der zweiten, schlimmsten Nacht der Aufstände sein Hochhaus in Bobigny nur verlassen zu haben, um die Ereignisse zu filmen. Der neue Ärger hatte im nordwestlich von Paris gelegenen Nanterre begonnen, wo die Polizei das 17-jährige Opfer bei einer Verkehrskontrolle erschossen hatte. Nun schien ganz Frankreich in Flammen zu stehen. 553 Orte waren betroffen, darunter auch Städte und Kommunen, die nie zuvor Schauplatz von städtischer Gewalt geworden waren.