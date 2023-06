Frankreich debattiert über den Tod eines 17-Jährigen. Nahel, Teenager und Freizeit-Rugbyspieler aus einer Banlieue-Siedlung in Paris-Nanterre, war am Dienstagmorgen mit zwei Kumpels in seinem Sportwagen von einer Motorradstreife angehalten worden. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Polizist sein Gewehr auf den Fahrer am Steuerrad gerichtet hält, während er mit ihm durch das geöffnete Wagenfenster spricht. Nach kurzer Zeit fährt der gelbe Mercedes brüsk los. Wohl in diesem Moment löst sich aus der Waffe des Polizisten ein Schuss. Etwas weiter kracht der Wagen in eine Leitplanke. Ein Beifahrer flieht, der zweite wird festgenommen. Nahel erliegt wenige Minuten später im Beisein der Rettungsmannschaft seiner Schussverletzung.

In ersten Stellungnahmen der Behörden hieß es, die zwei Streifenpolizisten hätten auf Notwehr plädiert. Von einer Notlage sieht man aber nichts auf dem Video, das alsbald im Internet zirkulierte. Der Anwalt von Nahels Mutter erklärte, der Minderjährige sei „kaltblütig niedergestreckt“ worden, der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung sei zweifellos erfüllt.