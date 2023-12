Die russische Regierung hat das Jahr 2024 zum Jahr der Familie erklärt. Trotz der verstärkten staatlichen Präsenz in ehemals privaten Angelegenheiten – zu der auch die Förderung der Fortpflanzung gehört – hat Präsident Wladimir Putin selbst wiederholt eingeräumt, dass die demografischen Aussichten in Russland ungünstig sind. Die Probleme betreffen jedoch mehr als nur die Geburtenrate: Migration, Arbeitskräftemangel und Bevölkerungsdichte behindern die wirtschaftlichen Ambitionen Russlands.

Die Krise hat lange auf sich warten lassen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion – und die darauffolgende wirtschaftliche Malaise – löste eine massive Auswanderungswelle aus, in deren Verlauf auch die Geburtenraten sanken, die Sterblichkeit zunahm und die Abwanderung von Fachkräften sich verstärkte. Viele dieser Probleme wurden nie wirklich „gelöst“, aber Russland stand auch nicht am Rande der demografischen Auslöschung. Dann kam die Corona-Pandemie, die die Sterblichkeitsraten in die Höhe trieb und die Einwanderung drastisch einschränkte, und der Ukraine-Krieg, der weiteres wirtschaftliches Unheil und eine weitere Abwanderung russischer Bürger mit sich brachte.

Diese demografischen Probleme haben sich im Zuge der Konfrontation Russlands mit dem Westen – einst ein wichtiger Partner bei der Lieferung neuer Technologien und ein glücklicher Abnehmer von Energieressourcen – noch verschärft. Seit der Verhängung von Sanktionen strebt Moskau nicht mehr nach der Wiederaufnahme in den Westen, sondern nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Autarkie. Doch dafür braucht Russland Humankapital. Außerdem braucht es die Einigkeit und Unterstützung der russischen Elite und die Zustimmung der Bürger, die sich auf die Kürzungen der öffentlichen Mittel einstellen müssen. Beides hat Russland nicht, so dass der Kreml gezwungen ist, beide Probleme gleichzeitig zu lösen.

Migration und Umsiedlung in unterentwickelte Gebiete

Ein Teil des Moskauer Plans beinhaltet die territoriale Entwicklung durch Migration und Umsiedlung in unterentwickelte und dünn besiedelte Gebiete. Russland ist zwar das größte Land der Erde, aber es ist extrem ungleichmäßig besiedelt; mehr als zwei Drittel aller Russen leben auf nur einem Fünftel des russischen Territoriums. Dies hat natürlich zu einer ungleichen Verteilung der Arbeitskräfte geführt, die in der Lage sind, die russische Wirtschaft und die jeweiligen Regionen, in denen sie leben, materiell zu verbessern.

Moskau ist nun bestrebt, die Arktis und die östlichen Landesteile wieder zu besiedeln, die über reichhaltige natürliche Ressourcen und einen Zugang zur neuen nördlichen Seeroute verfügen und die seine Präsenz im Pazifik verstärken können. Die Regierung zögert jedoch verständlicherweise, ihre Bürger zur Auswanderung zu zwingen, vor allem wenn dies zu Unmut und Unruhen führt. Heute bevorzugt Russland aufgrund seiner Erfahrungen sanftere Maßnahmen.

Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sah sich Russland mit einer sinkenden Produktivität der den Bauern zugewiesenen Flächen, hohen Pachtpreisen und einer hohen Bevölkerungsdichte in den westlichen Provinzen konfrontiert, und um wachsende soziale Spannungen zu vermeiden, verhängte die Regierung sanfte Maßnahmen zur Umsiedlung landloser Bauern in den Osten. Die Erteilung von Umsiedlungsgenehmigungen und einige andere Maßnahmen, wie die Umsiedlung von Siedlern auf Staatskosten, führten zur Besiedlung der Region Fernost und hatten positive sozioökonomische Auswirkungen.

Die heutigen Maßnahmen sind in gewisser Weise ähnlich: Moskau hat Anreize geschaffen und bietet unter anderem kostenlose (oder fast kostenlose) Grundstücke von bis zu einem Hektar pro Person im Fernen Osten oder in der Arktis an ebenso wie Einmalzahlungen beim Umzug in den Fernen Osten, soziale Unterstützung, eine Gehaltserhöhung und sogar Transporte auf Staatskosten.

Interesse der Russen an Umsiedlungen ist sehr gering

Dennoch steht diese Politik vor zwei großen Hindernissen. Erstens verlieren die Landzuteilungen an Popularität, da die im „europäischen“ Teil des Landes lebenden Russen wenig bis gar kein Interesse daran zu haben scheinen, im Fernen Osten oder in der Arktis zu leben. In der fernöstlichen Region Burjatien zum Beispiel wurden in drei Jahren nur etwa 3000 solcher Vereinbarungen getroffen.

Im Gegensatz zu den landlosen Bauern von einst haben die modernen Russen kaum einen Grund zur Umsiedlung, denn ihre Abwanderung wird durch ein unfreundliches Klima und die allgemeine Unkenntnis über die Nutzung ihres Landes gebremst. (Nur etwa die Hälfte der in Burjatien vergebenen Grundstücke ist für eine bestimmte Nutzung vorgesehen.) Ganz zu schweigen von der Frage, wie die Menschen die für die Erschließung des Landes erforderlichen Investitionen aufbringen und wie sich diese Investitionen auszahlen werden.

Zweitens herrscht in den zentralen und nordwestlichen Regionen, aus denen viele Auswanderer kommen werden, bereits jetzt ein Mangel an Arbeitskräften. In der Tat erleben russische Unternehmen die schlimmste Arbeitskräftelücke der zurückliegenden 25 Jahre, mit einem Defizit von fast fünf Millionen Arbeitskräften. Das bedeutet, dass der Kreml versucht, den Arbeitskräftemangel in ausgewählten Regionen mit Arbeitskräften aus Regionen zu füllen, in denen ebenfalls ein Arbeitskräftemangel herrscht.

Moskau möchte die nationale Identität stärken

Die Lösungen, die Moskau anstrebt, haben auch eine politische Dimension. Der Kreml muss ein Gleichgewicht finden zwischen der Entwicklung zu einem kohärenteren Nationalstaat, der den Kern und die Peripherie unter der Ägide einer politischen Ideologie vereint, und der Aufrechterhaltung seines Images als Hüter von Traditionen, Religionen und Kulturen, die genau diesem Ziel entgegenwirken.

Moskau betrachtet seine Fähigkeit, eine nationale Identität – finanziell oder anderweitig – zu unterstützen, als eine Quelle weicher Macht, die das Risiko von Protesten gegen die vermeintliche Verletzung der Rechte einer Gruppe, eines Stammes oder einer Nationalität gegenüber einer anderen verringert. Im Jahr 2022 billigte Putin eine staatliche Politik zur Erhaltung und Stärkung „traditioneller“ geistiger und moralischer Werte, die zunehmend in Schulen, auf Festen und auf Online-Plattformen vermittelt werden. Moskau hält dies für besonders wichtig angesichts des Krieges in der Ukraine, den es als hybriden Konflikt gegen das Russentum selbst bezeichnet hat.

„Trend zur ethnisch-konfessionellen Enklavisierung“

Es ist nicht einfach, ein Gefühl der Einheit zu schaffen. In den vergangenen zehn Jahren gab es einen Zustrom von Migranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, die zum Arbeiten nach Russland kamen. Gegenwärtig gibt es etwa zehn Millionen solcher Arbeitskräfte im Land. Die russische Bevölkerung repräsentiert so ziemlich jedes Land der Welt, wobei mindestens eine Million Menschen aus mindestens sechs verschiedenen Nationen in Russland leben.

Einfach ausgedrückt: Es wird immer schwieriger, alle davon zu überzeugen, dass sie zu einer einzigen russischen Identität gehören. Kürzlich äußerte sich der Vorsitzende des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation, Waleri Zorkin, in einer Rede zum 30. Jahrestag der russischen Verfassung zu diesem Thema und sagte, dass der „Trend zur ethnisch-konfessionellen Enklavisierung“ die russische Integration bedroht.

So ist der Kreml gezwungen, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen – Migration, Assimilation und Integration – und gleichzeitig die Traditionen aufrechtzuerhalten, die den Patriotismus ausmachen, der sich Russland oft entzieht. Moskau will sich im Jahr 2024 eindeutig auf die Einigung der Nation konzentrieren, auch wenn es die Entwicklung der Peripherie fördert. Kurzfristig wird der Kreml in der Lage sein, diese Probleme zu lösen und sie mit „Soft Power“ zu unterstützen – aber „Soft Power“, vor allem jene, die mit der Macht des Geldes einhergeht, ist begrenzt. Die Regierung ist jedoch so ernsthaft besorgt, dass sie strengere Maßnahmen nicht ausschließt, wenn diese gerechtfertigt sind.

