Der gebürtige Moskauer Schriftsteller Dmitry Glukhovsky ist einer der prominentesten Putin-Gegner aus der russischen Kulturszene. Seit Jahren warnt der 43-Jährige vor dem Weg seines Landes in den Totalitarismus. Am 7. Juni dieses Jahres wurde er vom russischen Staat zur Fahndung ausgeschrieben. Seine weltweit übersetzte „Metro“-Trilogie (Heyne Verlag) spielt nach einem Atomkrieg in der Moskauer U-Bahn. Am 19. Oktober erscheint sein neues Buch „Geschichten aus der Heimat“.

Herr Glukhovsky, die beliebte Sängerin Alla Pugatschowa hat vor wenigen Wochen den Ukraine-Krieg öffentlich kritisiert. Können kritische Stimmen aus der russischen Kulturszene zur Veränderung des Regimes beitragen?