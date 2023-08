In Deutschland ist bis heute eine ganz große Koalition aus CDU/CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Teilen der Linkspartei der Auffassung, es müssten nur ausreichend Waffen an die ukrainische Armee geliefert werden, dann wäre ein Sieg über den russischen Aggressor erreichbar. Die Ukraine könne militärisch ihre territoriale Identität sichern und ihre Freiheit zurückgewinnen. Vizekanzler Habeck brachte die Konsequenz dieser Position im Januar dieses Jahres auf den Punkt: „Wir werden nicht aufhören, Waffen an die Ukrainer zu liefern. (…) Wir werden unsere Lieferungen immer an den Bedarf auf dem Schlachtfeld anpassen.“