Vor diesem Hintergrund zeigte sich Siems so enttäuscht über das mit großer Geste an Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz überreichte 400-Seiten-Werk mit dem vielversprechenden Titel „Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren“. Denn sie vermisste darin „eine schonungslose Zustandsanalyse und Empfehlungen zur Lösung der gravierendsten Standortprobleme“. Die fünf Wirtschaftsweisen beschäftigten sich in ihrem Jahresgutachten „weder mit dem Problem der aus dem Ruder gelaufenen Kosten der Energiewende noch mit der Überlastung des Sozialsystems. Die weltweit höchste Steuer- und Abgabenbelastung, die Überregulierung und die wirtschaftlichen Folgen irregulärer Migration – alles keine Themen für die Ökonomen.“