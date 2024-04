„Zwei verlorene Jahre“

Was Russwurm soeben in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung von sich gegeben hat, lässt an Deutlichkeit jedenfalls nichts vermissen. Denn er richtet sich frontal gegen die Bundesregierung, der er mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland vorwirft: „Es waren [bisher] zwei verlorene Jahre – auch wenn manche Weichen schon in der Zeit davor falsch gestellt wurden.“ Bei seiner Kritik nimmt er insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Visier, weil von diesem zuletzt häufig das Zitat „Die Klage ist das Lied des Kaufmanns“ zu hören sei. So könne man zwar die Analysen des BDI „auch abkanzeln“. Es zeige jedoch, „dass im Kanzleramt der Ernst der Lage offenbar unterschätzt wird“. Das ist nichts Geringeres als eine Kampfansage an den Chef der Ampelregierung. Und untermauert den Eindruck weiter Teile der Bevölkerung eines völlig unterentwickelten Problembewusstseins bei der Führung dieses Landes mit Blick auf die Zukunft des Industriestandorts Deutschland.