Manchmal hilft etwas Abstand, um die Dinge klarer zu sehen. Wenn Robert Habeck auf das Thema Atomkraft in Deutschland angesprochen wurde, reagierte er zuletzt entweder mit hilflosem Herumgeschwurbel oder bockiger Einsilbigkeit. Denn eine schlüssige Erklärung, warum die drei letzten deutschen Kernkraftwerke, die zu den zuverlässigsten und sichersten der Welt zählen, am 15. April – mitten in einer noch lange nicht durchgestandenen Energiekrise – abgeschaltet und durch Kohle- oder Gaskraftwerke ersetzt werden, hat der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister nicht.

Es gibt auch keine. Bis auf die, dass dem Grünen-Liebling und Möchtegernkanzler der Joschka-Fischer-mäßige Mut fehlte, sich mit der eigenen Partei anzulegen, um ihr den Anti-Atom-Aberglauben auszutreiben. Das Jahr 2022 wäre der historische Moment dafür gewesen. Habeck hat ihn ungenutzt verstreichen lassen. Was er in Deutschland seitdem über die angebliche Hochrisikotechnologie und die verbliebenen drei bis sechs Kernkraftwerke erzählte, waren bestenfalls zurecht gebogene Halbwahrheiten.