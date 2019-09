Wolfgang Bok war Chefredakteur und Ressortleiter in Stuttgart und Heilbronn sowie Direktor bei der Berliner Agentur Scholz & Friends. Der promovierte Politologe lehrt an der Hochschule Heilbronn Strategische Kommunikation. Regelmäßig schreibt er für verschiedene Medien Kolumnen zu gesellschaftspolitischen Themen und ist Buchautor.

Nach dem Diesel steht jetzt der SUV auf der Abschussliste. Die „Auto-Panzer“ sind das neue Feindbild nicht nur von Klimaaktivisten. Selbst prominente SPD-Politiker wie Ralf Stegner oder Karl Lauterbach, die sich um den Parteivorsitz bewerben, rufen nach Verboten und Sondersteuern.

Dass der „Profit“, den BMW, Daimler oder Volkswagen mit den chicen Geländewagen einfahren, dringend gebraucht wird, um die Mobilitätswende hin zu mehr (selbstfahrenden) Elektrofahrzeugen zu finanzieren, wird in der hitzigen Debatte oft ebenso unterschlagen wie die Tatsache, dass sich mit Kleinwagen keine großen Gehälter finanzieren lassen.

IG Metall mit angezogener Handbremse

Doch dies offen zu sagen, traut sich nicht einmal die IG Metall. Gemessen an den Umwälzungen und Job-Verlusten, die im Fahrzeug- und Maschinenbau bereits anlaufen, mischt sich die nach wie vor größte und mächtigste Gewerkschaft allenfalls mit angezogener Handbremse in die Debatte ein. Deren Chef, Jörg Hofmann, fürchtet vor allem ein Erstarken der AfD, falls Pleiten, Werksschließungen und Stellenstreichungen zu sozialen Spannungen führen. Die sind in der Tat auch deshalb zu befürchten, wenn sich Deutschland zu einer „selten scharfe Polarisierung“ hochschaukelt, wie das Institut für Demoskopie Allensbach aktuell für die FAZ ermittelt hat: „Während Greta Thunberg für die Anhänger der Grünen geradezu eine Ikone ist, trifft sie bei den Anhängern der AfD auf Ablehnung und Misstrauen.“

Kann es also sein, dass bei der Sorge um das Weltklima das gesellschaftliche Binnenklima unter die Räder gerät? Denn auch das legen die Allensbach-Befragungen nahe: Für mehr Klimaschutz ist den Deutschen kein Opfer zu groß, solange sie es nicht selbst tragen müssen. 79 Prozent lehnen etwa eine CO2-Steuer ab, wie sie an diesem Freitag vom „Klimakabinett“ beschlossen werden dürfte. Selbst die Jungen, denen die Umwelt angeblich so sehr am Herzen liegt, halten wenig von „Einschränkungen und höheren Belastungen“. Nach den Erfahrungen mit der Öko-Steuer, die der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin 1999 auf den Preis „einer Kugel Eis im Monat“ pro Haushalt heruntergerechnet hat, „misstraut eine klare Mehrheit den Kompensationsangeboten in Form einer Klimaprämie“. Heute verlangt Deutschland mit die höchsten Energiepreise, ohne dass wir beim Ausstoß schädlicher Treibhausgase spürbar vorangekommen wären. Im Gegenteil: Die deutsche Klimawende gilt unter Experten bislang als teurer Fehlschlag, der weltweit keine Nachahmer findet.

Eine „Vollbremsung“ in der Autobranche

Bei den Wahlen in Ostdeutschland punktet die AfD etwa mit dem Hinweis, dass im nahen Polen neue Kohlekraftwerke gebaut werden, derweil der Braunkohlebergbau in der Lausitz stillgelegt wird. Im bislang prosperierenden Autoland Baden-Württemberg hoffen die Rechtsausleger geradezu auf eine Krise, die sich in der wichtigen Metall- und Elektroindustrie bereits als Rezession abzeichnet. „Wenn wir bei einem Dieseleinspritzsystem zehn Mitarbeiter beschäftigen, sind es bei einem Benziner drei und bei einem Elektrofahrzeug nur noch einer“, rechnet Bosch-Chef Volkmar Denner vor. Die Berater von Roland Berger und der Investmentbank Lazard fürchten schon für diesen Herbst eine „Vollbremsung“ in der Autobranche. Grundlage für das Schreckensszenario ist eine Befragung von 600 Zulieferern, die bereits für dieses Jahr mit erheblichen Erlös- und Gewinnrückgängen rechnen.

Das liegt nicht nur an China, Trump oder dem Brexit. Autohändler vor Ort berichten von dramatischer Kaufzurückhaltung. „Wenn selbst neueste Diesel und Benziner nicht vor Fahrverboten gefeit sind, wird eben die alte, deutlich schmutzigere Karre weitergefahren“, klagen frustrierte Verkäufer. So schadet die zu Teil hysterische Klimadebatte im Land letztlich nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft – und damit allen.

Auch Elektroautos brauchen Straßen und Parkplätze

Ob die vielen Milliarden, mit denen die Bundesbürger nun zu E-Mobilisten umerzogen werden sollen, gut angelegt sind, ist ohnehin fraglich. Abgesehen von der zweifelhaften Ökobilanz (Batterie, Rohstoffe), der geringen Reichweite, der schlechten Lade-Infrastruktur und den hohen Anschaffungspreisen:

Auch Elektroautos brauchen Straßen und Parkplätze, auch sie produzieren über den Reifenabrieb Feinstaub. Erst recht, wenn man mit (autonomen) „Ökoautos“ vom schlechten Gewissen befreit in die Stadt fahren kann und dort auch noch einen privilegierten Parkplatz bekommt. So schlägt die einseitige „Verkehrswende“ doppelt negativ durch: In den Citys wird es noch enger, weil der Individualverkehr auf Kosten des ÖPNV zunimmt – und auf dem Land trauern die Pendler um ihren kostengünstigen Diesel sowie die zwangsweise stillgelegte Ölheizung. Also steigt der Frust in Stadt und Land.

Was, wenn Verteilungskämpfe aufflammen?

Es ist daher ein riskantes Gemisch, das die Politik im Namen des Klimaschutzes anrührt: Extrem hohen Kosten von geplant 40 Milliarden Euro steht nicht nur ein fragwürdiger Nutzen entgegen. Denn der ist nicht nur am CO2-Ausstoß zu messen, der einseitig zum moralischen Maßstab erhoben wird. Mit der Automobilwirtschaft wackelt auch ein tragender Pfeiler unseres Wohlstandes, der das Geld für den Sozialstaat maßgeblich erwirtschaftet.

Was, wenn der finanzielle Kitt plötzlich fehlt, die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen und Verteilungskämpfe aufflammen? „Es gilt vorzubeugen, dass sich dieser Konfliktstoff nicht entzündet“, warnt Stephan Weil. Der besonnene SPD-Politiker sitzt als Ministerpräsident von Niedersachsen im Aufsichtsrat von VW. Dessen oberster Konzern-Betriebsrat, Bernd Osterloh, wirft der Bundesregierung sogar vor, mit ihrem übereilten Kampf gegen den Verbrennungsmotor den Industriestandort Deutschland zu gefährden.

Doch merkwürdig: Derlei besorgte Stimmen aus der Praxis, die sogar von links kommen, scheinen kein Gehör mehr zu finden. Als ob die begründeten Warnungen erst bittere Realität werden müssten.