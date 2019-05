Salar de Olaroz in der Provinz Jujuy ist eine solche „Goldgrube“. Hier befindet sich eine der größten Minen für Li­thiumabbau in Argentinien, gelegen in der Salzebene im Nordwesten des Landes auf knapp 4000 Metern Höhe. Die Luft hier hat wenig Sauerstoff, kräftige Böen wehen zwischen den nackten Gebirgskämmen. In dieser Einöde lagern Hunderttausende Tonnen Lithium im Untergrund – gelöst in Salzschlacke. Das sogenannte „Lithiumdreieck“ an der Ländergrenze zwischen Chile, Bolivien und Argentinien birgt laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bis zu 70 Prozent der weltweiten Lithiumvorkommen.