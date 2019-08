Wahlhilfe für das Kanzleramt

„Mit der Konjunktur verhält es sich, wie in dem Song ,Spinning Wheel‘ von Blood, Sweat & ­Tears beschrieben: What goes up, must come down“, sagt Feld. Auf Perioden wirtschaftlichen Aufschwungs mit starker Nachfrage, guter Auftragslage und hohen Gewinnen der Unternehmen folgt meist ein Boom, bei dem Produktionsauslastungen erreicht oder sogar überschritten werden. Danach aber kommt die Rezession, der Abschwung. Die Nachfrage bleibt hinter der möglichen Produktion zurück. Die Unternehmen müssen sparen. Arbeitsplätze gehen verloren. Am Tiefpunkt folgt die Depression – kaum Nachfrage, die Arbeitslosigkeit erreicht Höchststände. So weit, so normal.