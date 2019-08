Während die „Fridays for Future“-Demonstranten weiterhin auf die Straße gehen, hält die Bundesregierung ihre selbstgesteckten Klimaziele nicht ein. Wie kann die Energiewende aber doch noch gelingen? Dazu haben sich die Physiker Dirk Dubbers, Johanna Stachel und Ulrich Uwer vom Physikalischen Institut der Universität Heidelberg geäußert. Mit dem Titel „Energiewende: Fakten, Missverständnisse, Lösungen – ein Kommentar aus der Physik“ beschreiben sie die Energiewende als ein Projekt mit schöngerechneten Zahlen, das für echten Klimaschutz nicht ausreichend ist.

Anna Veronika Wendland hat sich die Veröffentlichung der drei Physiker für die Salonkolumnisten genauer angesehen: „Mit einem ‚Weiter so!‘ und ‚Mehr vom Selben!‘ – nämlich immer weiterem Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken – würden Probleme nicht gelöst.“ Laut den Forschern aus Heidelberg beruhen solche Forderungen auf falsch interpretierten Daten über Energiewende-Erfolge. Oft würden Strom-und Energiewirtschaft gleichgesetzt werden.

Atomkraft als Problemlöser?

Viele Befürworter einer schnellen Energiewende, wollten den Bedarf ausschließlich mit erneuerbaren Energien decken. Für Wendland ist klar: „Diese Lösung wäre allerdings nur um den Preis der Totalzerstörung unserer Landschaften zu haben, ganz abgesehen von der Ungewissheit der Speicher-Entwicklung im Großmaßstab.“

Die Heidelberger Physiker schlagen in ihrem Paper vor, Solarkraftwerke in Wüstenstaaten aufzubauen. Doch für Wendland begibt man sich damit erneut in eine Abhängigkeit von totalitären Energieländer – nur dieses Mal eben in grün. Wendland fordert stattdessen die Atomkraft erneut zu diskutieren. Ein Ansatz, den auch die Physiker in ihrem Paper verfolgen. Diese Energie sei CO2-arm und bereits getestet. Für Wendland folgt daraus jedoch ebenfalls, dass eine andere Energie noch schneller vom Netz genommen werden sollte.