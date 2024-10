Dabei waren die Anlässe der Preisverleihung durchaus nicht ganz unbegründet. Wir wollen es hier beim ersten Fall bewenden lassen – den zweiten kann man hier nachlesen, und der dritte ist in Wahrheit nicht der akademischen Rede wert: Prof. Seesemann wird in der Laudatio vom Netzwerk vorgeworfen, eine Unterschriftenkampagne gegen die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter betrieben zu haben. Ihm sei es darum gegangen, dass Schröter die finanziellen Grundlagen für ihr Institut entzogen werden. Der Grund: Der Islamwissenschaftler vertritt inhaltlich andere Positionen als Schröter. Anstatt sich mit ihr akademisch zu duellieren, setzte er auf öffentlichen Druck und Cancel Culture. Mit Wissenschaft hat das freilich nichts mehr zu tun. Man blickt stattdessen in charakterliche Abgründe.