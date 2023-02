Justus Enninga promoviert in politischer Ökonomie am King’s College London und forscht am Economics Department der New York University.

Gedankenvoll streicht sich der Youtuber durch den gut getrimmten Bart, vor ihm steht die Flasche seines lokal gebrauten Brandenburger Craft-Biers. Mit einem Freund philosophiert er im Video über die vermeintlichen Gefahren eines entgrenzten Kapitalismus und beschreibt dabei das Cover einer Öko-Zeitschrift mit dem prägnanten Titel „Postwachstum“. In matter Optik zeigt das Magazin einen gemütlichen Bauern mit Strohhut, der mit seinem Oldtimer-Traktor einen Pflug zieht und an einem Grashalm kaut. Im Hintergrund rostet ein gigantischer Mähdrescher vor sich hin, als Sinnbild einer längst überkommenden Epoche der kapitalistischen Hochleistungs-Landwirtschaft. Dazu kommentiert er sinngemäß: „Wir haben einer riesigen Landwirtschaftsmaschine, die ja auch extrem für den Wachstumsgedanken steht, die kleinere Maschine gegenübergestellt. Die Größenordnungen werden kleiner und zeigen, dass man nicht mehr in dieser Masse, in dieser Verschwendungssucht leben muss. Wir wollen einen Schritt vom Großen zurück ins Kleine.“

Eine ganze Generation von Umweltaktivisten von Fridays for Future bis Extinction Rebellion fühlt sich unwohl bei dem Gedanken an eine grenzenlos wachsende Wirtschaft in einer Welt begrenzter Ressourcen. Doch sprechen hier nicht die Freunde von Greta und Luisa über das Cover ihrer linken Öko-Zeitschrift. Es spricht Jonas, Teil der rechtsradikalen „Identitären Bewegung“ und Chefredakteur der Öko-Zeitschrift Die Kehre. Das braune Blatt mit grünen Inhalten setzte sich jüngst in einer ganzen Ausgabe kritisch mit dem Wachstumszwang des Kapitalismus auseinander. Dabei stehen sie in Sprache, Narrativ und Argument der wachstumskritischen, aber bisher eher links verorteten Umweltschutzbewegung sehr nahe. Das überrascht nur auf den ersten Blick. Denn die Idee der Wachstumskritik passt hervorragend in das Weltbild rechter Ideologen. Linke müssen sich in Acht nehmen, damit ihre hehren Ideale nicht von brauner Wachstumskritik im grünen Pelz gekapert werden.

Marx, der Wachstums-Junkie

Trotz ihrer Mängel sollte man den hehren linken Idealen mit intellektueller Großzügigkeit begegnen. Dabei stechen zwei Grundprinzipien linker Theorie besonders hervor: Internationalismus und Fortschrittsglauben. So hört man auf bierseligen Abenden unter Linken bis heute die Signale und erkämpft das Menschenrecht, wenn gemeinsam die „Internationale“ geschmettert wird. Im Idealfall geht es Linken um die Befreiung aller Arbeiter vom Joch des Kapitalismus und nicht nur um das Wohlergehen der eigenen Nation, des eigenen Volkes. Nur wenn sich Menschen über Grenzen hinweg die Hände reichten, gelinge der Aufbruch in eine postkapitalistische Welt des materiellen Reichtums und Überflusses. Wachstum war für linke Vordenker wie Karl Marx nichts Bedrohliches. Im Gegenteil: Marx bewunderte die fortschrittliche Kraft des Kapitalismus. Jedoch produziere das System im Endstadium noch nicht genug Wohlstand. Erst die Kollektivierung entfessele die Produktionsmittel vollends, lasse die Wirtschaft in ungeahnte Höhen wachsen und gebe dem Fortschritt den notwendigen Kick, um in eine Welt des Überflusses zu münden, in der „dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle freigewordne Zeit und geschaffnen Mittel“ beginnen kann.

Intellektuelle Großzügigkeit heißt aber nicht Naivität. Statt internationaler Kooperation herrschte im real existierenden Marxismus imperialistische Abschottung. Statt ökonomischen Fortschritts gab es Hungersnöte und Verelendung. Auch deshalb wendeten sich viele Idealisten vom Marxismus ab und dem Westen zu. Denn liberale und marktwirtschaftliche Demokratien werden der sozialistischen Vision einer globalen, wachsenden Welt viel eher gerecht.

Linke Wachstumskritiker – ein Oxymoron?

Umso überraschender ist heute die Relevanz der Wachstumskritik unter Linken. Denn sie passt viel besser zu den Rechten. Das Titelbild der rechtsextremen Kehre bezieht sich auf Narrative, die einer der intellektuellen Übervater der Neuen Rechten, Alain de Benoist, in seinem Buch „Abschied vom Wachstum – Für eine Kultur des Maßhaltens“ entworfen hat. De Benoist, dessen Werk von der Jungen Freiheit verlegt und auch beim rechten Antaios-Verlag verkauft wird, wirft linken und liberalen Fortschrittsjunkies vor, es zu weit getrieben zu haben: Globalisierung und beständig wachsende Ökonomien entwurzeln den Menschen, unterwerfen ihn dem Markt und verursachen ökologische Probleme, die sich nicht durch Reformen lösen lassen: Innovationen, CO2-Steuern oder Zertifikatehandel seien bloß ein Tropfen auf dem heißen Erdenstein. Der grüne Kapitalismus zögert den ökologischen Kollaps nur hinaus. Nur eine Rückbesinnung auf das Lokale, das Heimatliche, kann noch die Rettung bringen.

Das ähnelt dem Duktus vieler linker Wachstumskritiker. Sie zitieren gerne das Buch „Small is Beautiful“ des britisch-deutschen Ökologen Ernst Friedrich Schumacher, in dem eine globalisierte Ökonomie für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich gemacht wird. Der Mensch habe sich übernommen und sei zu weit gewachsen. Die einzige Rettung sei die Rückkehr zu einem menschenfreundlichen, kleinen, lokalen Maß. Statt die Welt mit neuen Ideen über sich hinauswachsen zu lassen, solle der Mensch mit seinen Ideen lieber nicht Prometheus spielen. Das bekomme ihm nicht. Wachstumskritiker wie Schumacher misstrauen den menschlichen Fähigkeiten, unsere Welt weiter zu vernetzen und fortschrittliche Lösungen zu finden. Stattdessen findet sich eine Romantik für eine lokale, geschlossene Gesellschaft, in der es sich rechte Wachstumskritiker bereits gemütlich gemacht haben. So klingt auch der deutsche Untertitel von Schumachers linkem Klassiker verdächtig nach der besseren Welt, die sich der rechte de Benoist erträumt: „Die Rückkehr zum menschlichen Maß“.

Globalisierungskritik und Fortschrittsangst: Rechter Heimvorteil

Liberale und Linke teilen die entgegengesetzte Vision einer besseren Welt: Internationalismus und kontinuierlicher ökonomischer Fortschritt. Auch wenn sie viele Instrumente auf dem Weg zu einer besseren Welt nicht teilen, so verdutzt es, dass immer mehr wachstumskritische Triebe in den Reihen der Linken sprießen. Deshalb ist es jetzt an linken Denkern, sich der intellektuellen Herausforderung der Wachstumskritik zu stellen und für die offene Gesellschaft zu streiten. Denn die Wachstumskritik führt geradewegs in die geschlossene Gesellschaft, wo die rechten Extremisten schon warten. Denn wenn es gegen die offene Gesellschaft und den Fortschritt geht, haben Rechte intellektuellen Heimvorteil.