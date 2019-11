Frederick Leo studiert Geschichte in Oxford, Großbritannien. Er betreibt das englischsprachige Think Tank Omelas Institute .

Vielen Lesern dieses Artikels wird Antaios kein Begriff sein. Warum auch – im politischen Alltag ist davon kaum die Rede. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem fremdartigen Namen aber einer der größten Verlage der sogenannten „Neuen Rechten“ in Deutschland. Gegründet wurde er von dem Aktivisten Götz Kubitschek, bekannt durch seine Kontakte zu Martin Sellner, dem Sprecher der Identitären Bewegung in Österreich, sowie für seine enge Zusammenarbeit mit dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Für solche Persönlichkeiten veranstaltet Kubitschek auf seinem Rittergut in Sachsen-Anhalt regelmäßig Seminare und Fortbildungen, in denen rechtes Gedankengut propagiert und diskutiert wird.

Auf der Homepage von Kubitscheks Verlag kann man zahlreiche Schriften aus der Kaiserzeit und der Weimarer Republik bestellen, die seit 1945 aufgrund ihrer antisemitischen oder ultra-nationalistischen Ausrichtung in Ungnade gefallen sind. So zum Beispiel die Troika aus Paul de Lagarde, Arthur Moeller van den Bruck und Julius Langbehn, die der Politikwissenschaftler Fritz Stern in seinem Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr als ideelle Vorväter des Nationalsozialismus charakterisierte.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.