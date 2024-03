Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der Historiker Thomas Nipperdey (1927–1992) würde seine prophetische Sorge wohl bestätigt sehen, wenn er noch miterlebt hätte, wie Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland und den meisten anderen Ländern der westlichen Welt im Herbst 2018 ihre Freitagvormittage verbrachten, nämlich demonstrierend „für die Zukunft“ und streikend „für das Klima“. Nipperdey sah schon 1976 in einem Aufsatz die Schule . Die nicht zuletzt in Deutschland erfolgreiche Jugendmassenbewegung, die die schwedische Schülerin Greta Thunberg mit ihrem „Skolstrejk för klimatet“ (Schulstreik fürs Klima) und ihre Unterstützer unter dem Namen „Fridays for Future“ begründeten, könnte man als wohl sichtbarstes Ergebnis dieses Sogs bezeichnen.

Die Vermutung, dass der Massenaktivismus von Schülern nicht zuletzt auch eine Folge dessen ist, was sie in der Schule zu sehen und hören bekommen, ist naheliegend. Dasselbe dürfte für das Wahlverhalten von Schülern und Schulabgängern gelten. Bei der Bundestagswahl 2021 wählten 23 Prozent von ihnen laut Infratest Dimap die Grünen, die insgesamt nur 14,8 Prozent der Stimmen erreichten. Zum Vergleich: Die Unionsparteien (24,1 Prozent) wurden von nur 10 Prozent der Erstwähler gewählt.