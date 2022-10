Dieses Votum ist politisch und unpolitisch zugleich. Denn so manchen Forderungen, den Preis für 2022 an einen ukrainischen oder gegenüber dem Putin-Regime oppositionellen, russischen Schriftsteller auszuloben, folgte man offenbar nicht. Und doch trifft das Werk der 1940 in der Normandie geborenen Romancier einen wichtigen gesellschaftlichen Nerv.