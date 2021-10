So erreichen Sie Björn Hayer:

Wofür entscheidet sich eine Literaturnobelpreisjury? Für die Kunst oder das Politische? Zweifelsohne war die letztjährige Entscheidung, die Autorin Louise Glück für ihr poetisches Werk zu prämieren, vornehmlich ästhetisch begründet. In diesem Jahr liegen die Dinge anders. Mit Abdulrazak Gurnah wurde nun ein Schriftsteller gekürt, der mit der Dominanz des Westens und Europas auf den Listen bisheriger Preisträger bricht. 1948 auf Sansibar geboren, kam er bereits mit seinem 18. Lebensjahr nach Großbritannien, wo er an der University of Kent auch afrikanische Literatur lehrt.

Dass es sich bei dem Geehrten um einen dunkelhäutigen und aus dem Süden stammenden Romancier handelt, dürfte jedoch nicht der ausschlaggebende Faktor für die Auslobung gewesen sein. Es sind vielmehr seine Prosatexte, die vom Schicksal des Vertriebenseins und des Heimatverlustes erzählen. In seinem autobiografisch gefärbten Buch „Schwarz auf Weiß“ (2005) bringt er der Leserschaft beispielsweise einen Jungen nah, der sich im England der 70er-Jahre in das Reich der Fantasie flüchtet, um seinen Schmerz über die Entfremdung von Sansibar zu verwinden. Auch sein jüngster auf Deutsch übersetzter Roman „Die Abtrünnigen“ (2006) gibt einen Eindruck von der Melancholie der Entwurzelung: Nachdem auf dem schwarzen Kontinent die Revolutionen um sich greifen, werden drei Geschwister unversehens voneinander getrennt. Während Amin dabei seine große Liebe aufgeben muss, flieht sein Bruder Rashid nach Europa. Erst Jahrzehnte danach weiß letzterer die gebrochenen Familienbande wieder zusammenzufügen.