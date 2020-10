So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Kaum ein Thema ist so geeignet, heftige Emotionen hervorzurufen, wie die leidige Debatte um die Gendersprache. Dabei handelt es sich nicht einmal um eine Debatte im eigentlichen Sinne, sondern eher um eine Okkupation der Alltagssprache durch Politaktivisten: Über die Universitäten, links orientierte Medien, über Parteien und Stiftungen wird die Gendersprache seit dem 90er-Jahren systematisch in den Alltag gedrückt. Zukünftige Soziologen und Historiker werden an diesem Beispiel studieren können, wie es einer ursprünglich marginalen Gruppe radikaler Aktivisten aus dem linksakademischem Milieu gelungen ist, ihren politischen Okkultismus der Mehrheitsgesellschaft zu oktroyieren.

Gutmütige Zeitgenossen versuchen dieser Sprachpolitik seit jeher sprachwissenschaftliche Argumente entgegenzustellen. Etwa den Einwand, das generische Maskulinum mache keine Aussage über das Geschlecht. Oder, dass Grammatik nicht mit Biologie verwechselt werden dürfe. Dass man zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem unterscheiden muss und dergleichen mehr.

In diesem Sinne fasste vor zwei Wochen der ehemalige Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, Mathias Brodkorb, bei Cicero die wichtigsten Argumente gegen gegendertes Deutsch zusammen. Anlass war ein Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums, in dem erstmals ein generisches Femininum Verwendung finden sollte, also „Bürgerin“ statt „Bürger“, aber auch statt „BürgerIn“, „Bürger/in“ oder „Bürger*in“.

